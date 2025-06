Peugeot réduit de 10 000 € le prix de la 5008 électrique grâce à cette petite astuce

Moins d’un an après son arrivée dans le catalogue, la nouvelle Peugeot 5008 électrique s’offre déjà une belle remise. La voiture électrique profite d’une réduction pouvant atteindre les 10 000 euros avec le jeu du bonus. Et ce n’est pas tout.

Crédit : Peugeot

Le marché des voitures neuves n’est toujours pas à la fête en ce début d’année 2025. Les ventes ont chuté de 12 % au mois de mai, et c’est encore pire pour les autos électriques. Les immatriculations ont en effet dégringolé de 19 %, même si tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Chez Peugeot, la situation semble se maintenir malgré tout.

Une belle remise en cours

Les e-208 et e-3008 sont toujours dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues en France, que ce soit sur le seul mois de mai et depuis le début de l’année. Une très bonne nouvelle pour le constructeur tricolore, qui possède une gamme zéro-émission (à l’échappement) déjà bien remplie. Mais il veut désormais aller plus loin, afin d’accélérer encore ses ventes pour les prochains mois. Et peut-être faire mieux que le Renault Scénic E-Tech, qui se place sur la 3ème marche du podium.

Pour cela, la marque au lion lance une opération promotionnelle assez intéressante sur l’un de ses modèles, visible sur son site. Il s’agit de la e-5008, dont nous avons essayé la version Dual Motor quelques semaines plus tôt. Cette opération, baptisée « 24 Jours Chrono » est un petit clin d’oeil aux 24 Heures du Mans, durant laquelle la marque révèlera sa nouvelle 208 GTi. Vous avez donc jusqu’au 30 juin seulement pour passer commande d’un exemplaire de la voiture familiale si vous voulez profiter de la réduction.

Crédit : Peugeot

Et cette dernière est plutôt intéressante, puisque le rabais est compris entre 2 000 euros pour la version Allure et 5 000 euros pour la finition GT coiffant la gamme. Ainsi, la Peugeot e-5008 GT démarre à partir de 46 490 euros, contre 51 490 euros jusqu’à présent. De quoi la rendre éligible au bonus écologique, oscillant entre 2 000 et 5 000 euros. Soit une ristourne totale allant jusqu’à 10 000 euros.

De son côté, la variante Allure d’entrée de gamme est accessible à partir de 45 490 euros avec le petit coup de pouce de la marque tricolore.

Et ce n’est pas tout, car le SUV électrique, qui est arrivé dans la gamme depuis moins d’un an a le droit à un autre petit cadeau. Il est éligible à la prime CEE, d’un montant de 353 euros. A noter que cette aide financière est offerte à tous les clients, sans aucune condition de revenus, contrairement au bonus. Mais alors, à quoi a t-on le droit sur ces deux versions remisées ? Et bien bonne nouvelle, la dotation est très généreuse dès l’entrée de gamme.

Un riche niveau d’équipements

Outre les sept places, la finition Allure est livrée de série avec tout un tas d’équipements technologiques et de confort. Citons notamment le pack Safety Plus, intégrant entre autres le régulateur / limiteur de vitesse, le freinage d’urgence automatique avec alerte risque de collision, pilotée par caméra et radar et l’alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté. La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et la préconisation de vitesse vont aussi partie de la dotation. Même chose pour la caméra de recul HD et l’aide au stationnement arrière.

La voiture a le droit au i-Cockpit panoramique avec un combiné numérique et un écran tactile de 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La climatisation automatique tri-zone fait aussi partie de la dotation. La finition GT ajoute notamment le volant chauffant, le hayon électrique ainsi que les feux Pixel LED. La conduite semi-autonome de niveau 2 Drive Assist est aussi incluse sur cette version, tout comme l’allumage automatique des feux de route. Un équipement complété par l’écran incurvé de 21 pouces.

Crédit : Peugeot

La motorisation électrique la moins chère de la gamme affiche une puissance de 210 chevaux, issue d’un seul moteur. Celui-ci est associé à la batterie de 73 kWh, qui offre alors une autonomie de 502 kilomètres environ selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 30 minutes à 160 kW en courant continu. Le SUV est livré avec un chargeur embarqué de 11 kW pour le courant alternatif. A noter que la pompe à chaleur est quant à elle uniquement proposée en option, moyennant un surplus de 800 euros.