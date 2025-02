Voici la nouvelle version du Peugeot 5008 électrique : vers une baisse de prix ?

Le Peugeot E-5008 n’était disponible qu’en 7 places. Mais le constructeur au lion vient de présenter une déclinaison 5 places, promettant plus d’espace de chargement et laissant entrevoir une baisse des tarifs.

Peugeot E-5008 // Source : Peugeot

Lancé en juin dernier, le Peugeot E-5008 est le grand frère du E-3008. Reposant tous deux sur la plateforme STLA Medium, les SUV électriques de Peugeot viennent de recevoir une motorisation Dual Motor, apportant quatre roues motrices et plus de puissance. Dans le même communiqué de presse, la marque a également annoncé l’arrivée d’une déclinaison à 5 places du Peugeot E-5008, jusqu’alors uniquement disponible de série avec 7 places. Cette version permet donc d’avoir un plus grand coffre et laisse espérer une baisse de prix.

Peugeot E-5008 sept places // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Un gain d’espace dans le coffre

Forcément, en enlevant la troisième rangée de sièges, le Peugeot E-5008 gagne en volume de coffre. Même rabattues, ces places occupent un certain volume dans l’espace de chargement.

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Le coffre gagne 78 litres pour atteindre 994 litres dans la version cinq places du Peugeot E-5008. À titre de comparaison, un Opel Grandland, reposant lui aussi sur la plateforme STLA Medium, propose un coffre de 550 litres. Les 14 cm en faveur du E-5008 sont en partie responsables de la grande différence entre les deux SUV du groupe Stellantis.

Avec la banquette arrière rabattue, le volume de coffre du Peugeot E-5008 dans sa version cinq places est porté à 2 310 litres. Vous n’aurez peut-être plus besoin de louer un utilitaire pour ramener vos meubles en kit.

Une baisse de prix à prévoir ?

Actuellement, le prix du Peugeot E-5008, dans sa configuration de base à 7 places, est de 46 990 euros, ce qui se situe juste en dessous du prix maximal pour profiter du bonus écologique.

Mais en lançant une version à 5 places, Peugeot devrait réduire le prix de son grand SUV électrique. Une diminution du prix semble donc logique.