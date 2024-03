Ce qui cloche avec la nouvelle Peugeot e-5008 électrique

Peugeot vient de dévoiler sa nouvelle 5008 électrique, baptisée e-5008. Elle est très intéressante sur le papier, avec beaucoup d'espaces à bord pour les voyageurs et les bagages, et une très belle autonomie. Mais cette voiture électrique connaît un retour en arrière sur un point clef de la modularité et de l'habitabilité.

La nouvelle Peugeot e-5008 est une voiture électrique très intéressante. Elle propose une bonne autonomie de 665 km sur le cycle mixte WLTP dans sa version la plus haut de gamme, 7 places à bord et un habitacle XXL pour pouvoir loger de nombreux bagages.

Sur ce point, elle fait mieux que la précédente 5008 thermique grâce à un gain de 47 litres pour le coffre en configuration cinq places, avec la 3ème rangée rabattue. Et en configuration 7 places, le gain est encore plus important, avec un doublement du volume par rapport à l’ancienne génération. Il faut alors compter respectivement 748 et 259 litres dans ces deux configurations.

Attention aux 2ème moteur à l’arrière

Mais attention toutefois, car la Peugeot e-5008 électrique sera proposée en trois versions, selon la taille de la batterie et le nombre de moteurs. Avec deux moteurs, on aura le droit à une transmission intégrale (4×4). Mais le second moteur, situé sur l’essieu arrière, fait perdre 50 litres au coffre. Ou plus exactement, c’est le sous-coffre, d’une contenance de 80 litres, qui passera à seulement 30 litres. Premier point noir.

L’autre point noir, c’est au niveau des sièges de la deuxième rangée. Sur l’ancien 5008, on avait le droit à trois sièges réellement indépendant, au niveau de l’assise et du dossier, coulissant et avec la même largeur.

Ici, le siège du milieu est raboté en largeur, pour proposer plus de confort sur les deux sièges extérieurs. On perd le côté « vrai siège » du milieu. Comme le précise nos confrères de l’Argus, Peugeot se défend en indiquant que rares sont les clients à régulièrement utiliser plus de quatre sièges.

Une banquette, mais des assises individuelles

À la place de sièges individuels, on se retrouve face à une banquette 2/3 – 1/3. Comme sur l’ancien modèle, il est possible de la faire coulisser (de 15 cm) mais le siège du milieu n’est plus indépendant car l’assise est accrochée à l’un des deux sièges latéraux.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est toujours possible d’incliner les trois sièges de la deuxième rangée, de manière individuelle. Dit autrement, les trois dossiers sont indépendants. Il est alors également possible de rabattre chaque dossier individuellement pour une plus grande modularité de chargement.

Une vraie troisième rangée ? Oui et non

La troisième rangée évolue, elle aussi. Fini les sièges indépendants amovibles. Cette-fois ci, il s’agit d’une banquette qui ne peut pas se retirer. Dommage pour la modularité et le gain d’espace. Mais la bonne nouvelle, c’est que les dossiers sont indépendants et peuvent s’incliner ou s’abaisser séparément.

Selon les journalistes de l’Argus qui ont pu monter à bord du nouveau 5008 électrique, « l’accès au rang du fond est facilité par les grandes portes arrière, qui dégagent une belle ouverture, ainsi que par la banquette du deuxième rang qui s’articule intelligemment en laissant un large passage » et de préciser que « les occupants du rang du fond peuvent loger leurs pieds » sous les sièges de la seconde rangée.

Ce qui fait du Peugeot e-5008 une vraie voiture 7 places. Les adultes peuvent même monter à bord de la troisième rangée, et ne pas se sentir à l’étroit.