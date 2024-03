Voici le nouveau Peugeot e-5008 électrique : sept places, coffre immense et batterie XXL

Après le Peugeot e-3008, voici sa variante dotée de sept places, le e-5008 électrique. Au programme donc, plus d'habitabilité, une troisième rangée avec deux places supplémentaires et trois versions électriques pour le moins intéressantes. Dont une avec une batterie à la capacité XXL.

Les modèles électriques sept places ne sont pas forcément encore si nombreux que ça dans l’univers de la voiture électrique. La mode étant aux SUV, les monospaces électriques n’ont jamais vraiment eu leur chance, et les rares sept places sont des SUV avec une troisième rangée pour le moins étriquée avec des sièges que l’on peut qualifier de « compléments ».

Mais avec cette nouvelle génération de 5008, les familles nombreuses vont peut-être se réconcilier avec les SUV ! Toujours disponible avec sept places, le e-5008 revient sur le devant de la scène avec pas moins de trois versions 100 % électriques, toutes similaires à celles de son cousin, le e-3008.

Simplement un Peugeot e-3008 en plus gros ?

Esthétiquement, comme vous pouvez le constater sur les photos, le e-5008 adopte la même face avant que le e-3008. Si on veut voir une once de changement par rapport à son frangin plus petit, il faut le regarder de profil. On remarque d’emblée qu’il est plus long, de 25 cm en l’occurrence, et que son pavillon façon fastback disparaît au profit de quelque chose de plus carré. Parce qu’il faut bien loger les têtes des occupants de la troisième rangée !

Le nouveau Peugeot 5008 passe de 4,64 mètres (ancienne génération) à 4,79 mètres. Ce modèle repose sur un empattement long de la nouvelle plateforme STLA Medium porté à 2,90 mètres (2,73 mètres sur le nouveau 3008).

Les passagers choyés, même à la troisième rangée

À bord, la présentation n’a plus rien à voir avec la précédente génération, puisque cette nouvelle mouture inaugure le tout nouveau Panoramic i-Cockpit, qui avait déjà été montré quelques mois plus tôt. Il se distingue par l’arrivée d’une immense dalle numérique incurvée de 21 pouces, qui réunit un combiné numérique sous forme d’affichage tête-haute ainsi qu’un écran tactile. Ce dernier intègre le système d’info-divertissement Peugeot i-Connect compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Comme pour le e-3008, le e-5008 en version GT inclut également la navigation connectée et un planificateur d’itinéraire, tandis que la commande vocale « Ok Peugeot » est reconduite. Il est également possible de programmer la recharge ou de l’arrêter via l’écran tactile, ce qui est notamment utile lors des heures creuses ou pleines.

Le Peugeot e-5008 revendique 748 litres en configuration cinq places, sièges du troisième rang rabattus, et gagne donc 47 litres par rapport au modèle sortant. C’est avec les sept places déployées que ce 5008 gagne en praticité, puisque le volume est doublé par rapport à l’ancien, porté à 259 litres, même s’il faudra retirer environ 50 litres de moins sur la version électrique à deux moteurs.

Il y a fort à parier que Peugeot évoque ici les volumes de coffre sous tablette, et non pas jusqu’au plafond de la voiture. Un élément à garder en tête pour comparer avec la Tesla Model Y ou les nouveaux breaks électriques de Volkswagen et BMW.

Les sièges de la troisième rangée sont plus accueillants, mais ils ne sont plus amovibles par rapport à l’ancien et ne disparaissent plus dans le plancher. Ils peuvent toutefois former un coffre totalement plat. Les assises ont été rehaussées et offrent une meilleure posture, jambes moins pliées, et une meilleure visibilité.

Là où le Peugeot e-5008 reste globalement dans les rangs, c’est au niveau des aides à la conduite. Il propose très classiquement le nécessaire pour arriver à une conduite semi-autonome de niveau 2, comprenant donc un régulateur adaptatif et un système de maintien en voie.

Il dispose aussi d’un système de dépassement semi-automatique. Ce 5008 électrique peut bénéficier sur la version haut de gamme de phares matriciels « Pixel LED », permettant de rester en plein phare de façon continue, tandis que le faisceau s’éteint de façon sélective, afin de ne pas éblouir les autres usagers de la route.

Jusqu’à 660 km d’autonomie pour la version la plus endurante

Comme énoncé plus haut, outre une version thermique micro-hybride de 136 ch et une version hybride essence de 195 ch, trois versions électriques seront proposées. Comme pour les autres modèles électriques du groupe Stellantis, le moteur est fabriqué en France.

Celui-ci est associé à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) d’une capacité de 73 ou 93 kWh, offrant une autonomie comprise entre 500 et 660 kilomètres selon le cycle WLTP. Le e-5008 se dote également d’une pompe à chaleur, comme sur la Kia EV6 et la Renault Mégane E-Tech. Voici les trois versions électriques proposées en détail :

Moteur de 210 ch, batterie de 73 kWh et autonomie de 502 km d’autonomie (version de lancement) ;

Deux moteurs électriques de 320 ch au cumulé, batterie de 73 kWh et 500 km d’autonomie (lancement prévu début 2025) ;

Moteur de 230 ch, batterie de 98 kWh et 660 km d’autonomie (lancement prévu début 2025).

Le Peugeot e-5008 fait appel à une architecture 400 volts et non 800, tandis que la charge s’effectue de 20 à 80 % en 30 minutes environ. Le tout à une puissance de 160 kW en crête. La voiture est livrée de série avec un chargeur triphasé de 11 kW, qui peut passer à 22 kW en option. Le SUV est aussi équipé de la charge bidirectionnelle V2L, permettant d’alimenter des appareils électriques grâce à la prise de recharge à une puissance de 3 kW.

Un SUV électrique sept places avec un bonus ?

Pour le moment, les prix n’ont pas encore été annoncés, mais on imagine un prix de base de 46 900 euros pour la version électrique, avec une dotation de série généreuse et des packs d’options, comme Tesla, Renault ou encore BMW, afin de permettre aux clients de conserver le bonus écologique de 4 000 euros grâce à une petite astuce découverte par Tesla l’an dernier.

La voiture sera fabriquée au sein de l’usine de Sochaux, dans le Doubs et les premières livraisons interviendront en septembre 2024.

Du côté de la concurrence, il faudra faire avec la Mercedes EQB, le Kia EV9 et la Tesla Model X.