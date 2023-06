Voici l’intérieur de la future Peugeot 3008, avec son incroyable dalle numérique

À quelques mois de sa révélation, Peugeot lève le voile sur le poste de conduite de la prochaine génération de sa 3008 qui sera disponible en 100 % électrique. La firme fait évoluer en profondeur son i-Cockpit et lui offre un immense écran tactile de 21 pouces.

Si Peugeot semble accuser un léger retard face à certains de ses concurrents qui possèdent déjà une large gamme électrique, le constructeur a à coeur d’accélérer la cadence. Il propose déjà sa e-208, qui cartonne toujours sur le marché français, ainsi que sa e-2008 et a récemment levé le voile sur sa 308 électrique. Une version similaire de la 408 est également prévue un peu plus tard.

Un intérieur intégralement revu

Mais la firme tricolore ne compte pas s’arrêter là. Elle prévoit en effet de lancer une toute nouvelle génération de sa 3008, qui reste l’un de ses modèles les plus vendus, malgré son âge. Pour mémoire, l’actuelle mouture fut lancée en 2016 et restylée en 2020. Il est donc grand temps pour le SUV de se renouveler, ce à quoi s’attelle justement le constructeur.

Et si Peugeot semble croire aux carburants synthétiques, comme le reste du groupe Stellantis, c’est vers l’électrique qu’il compte se tourner pour cette prochaine génération. Comme annoncé dans un communiqué, celle-ci prendra désormais la forme d’un SUV fastback et devrait évoluer en profondeur. Et ce tant en termes de design extérieur qu’intérieur, comme le montre le constructeur.

Ce dernier dévoile en effet quelques images du nouveau poste de conduite, qui n’a plus grand-chose à voir avec celui que l’on connaît actuellement. Peugeot annonce que sa future 3008 se dotera d’un inédit « Panoramic i-Cockpit« . Ce dernier fait les choses en grand puisqu’il s’équipe d’une immense dalle de 21 pouces. C’est encore plus que les 17 pouces déjà très impressionnants de la première génération de la Tesla Model S !

Cette dernière adopte un design incurvé et réunit en réalité deux écrans : un jouant le rôle de combiné numérique et l’autre intégrant tout le système d’info-divertissement. Le tout est positionné en hauteur devant les yeux du conducteur pour une visibilité maximale et afin d’éviter que ce dernier n’aie à quitter la route du regard. L’accessibilité est également facilitée par les raccourcis grâce aux i-Toggles tactiles.

Un poste de conduite pratique

Pour le moment, le constructeur au lion ne communique pas vraiment sur les technologies embarquées au sein de l’écran tactile de sa future Peugeot e-3008. On pense tout de même que ce dernier sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, même si cela n’est pas encore confirmé. Peugeot insiste sur le fait qu’un important travail a également été réalisé sur l’ergonomie du poste de conduite, qui se veut très aéré.

La commande de la boîte de vitesse automatique a notamment été déplacée à droite du volant, s’inspirant sans doute un peu de Tesla, qui fait le choix de la mettre sur la colonne de direction. Les rangements sont plus nombreux tandis que le SUV électrique se dotera d’un chargeur à induction pour le smartphone. Attendue pour la fin de l’année ou début 2024, cette nouvelle génération reposera sur une déclinaison de la plateforme EMP2 et proposera des motorisations thermiques et électriques.

Ce sont bien sûr ces dernières qui nous intéressent, alors que le SUV pourrait afficher une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre qui doit être pris avec des pincettes et qui pourrait être en réalité bien plus bas en conditions réelles. La Peugeot e-3008 devrait embarquer des batteries ACC de 104 kWh qui pourraient être fabriquées en France. La puissance pourrait osciller entre 200 et 350 chevaux selon la configuration en deux ou quatre roues motrices.

La charge pourrait quant à elle atteindre les 200 kW pour le SUV électrique, qui chassera sur les terres des Renault Mégane E-Tech, Tesla Model Y et autres Volkswagen ID.4. Il faudra compter entre 45 et 65 000 euros environ pour vous offrir un exemplaire de cette nouvelle génération.

