Peugeot 408 : le futur SUV coupé électrique déjà en préparation

Peugeot vient de dévoiler une première photo de la 408 (ou e-408), son futur SUV coupé qui se déclinera en version 100 % électrique.

Après les Peugeot e-208 et e-308, le constructeur français prépare activement l’arrivée de la future e-408. La preuve en est avec la première photo de la voiture teasée par Peugeot sur Twitter.

On y voit la calandre de ce futur SUV, accolée au mot clef #PlugInHybrid se traduisant par hybride rechargeable. Peugeot annonce donc la couleur avec l’arrivée de la 408 en version hybride rechargeable. Si le constructeur sochalien n’aborde pas une version 100 % électrique, les rumeurs pensent que la Peugeot 408 n’arrivera pas avant la fin de l’année 2024 au mieux. Les versions thermiques et hybrides devraient quant à elles commencer leurs carrières d’ici à quelques mois, à priori en septembre 2022 avant une présentation officielle prévue ce mois-ci.

54 ou 75 kWh pour la batterie ?

Du point de vue technique, la future Peugeot e-408 reposerait sur la même plateforme que les Opel Astra, Peugeot 308 et DS4 avec, on espère, une capacité de batterie un peu plus élevée que les 54 kWh qui devraient se retrouveraient sur la Peugeot e-308. Pourquoi pas après tout, puisque ces trois modèles doivent reposer sur la plateforme EMP2 Evo, tout en sachant que l’Opel Zafira-e sur plateforme EMP2 intègre une batterie de 75 kWh.

