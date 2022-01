Peugeot e-308 : rendez-vous en 2023 avec une endurance de 400 km

La Peugeot e-308 100 % électrique arriverait finalement dans le courant de l'année 2023. Celle-ci offrirait une autonomie de 400 km environ.

Alors que l’actualité du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) a été marquée par un accord historique avec Amazon, une nouvelle Peugeot e-308 — voiture 100 % électrique donc — semble sur les rails pour une commercialisation dans le courant de l’année 2023.

C’est en effet ce qu’on apprend au détour d’un article du média britannique Autocar qui affirme avoir obtenu cette information directement auprès du constructeur. Pour rappel, ce dernier s’était contenté de versions thermiques et hybrides rechargeables pour ses Peugeot 308 (2021). De son côté, la version électrique e-308 était attendue, mais n’a pas encore vu le jour.

Rendez-vous en juillet 2023 pour la Peugeot e-308

Pourtant, Autocar écrit bien que la Peugeot e-308 « entrera en production intensive en juillet 2023 avec des livraisons prévues peu après. Les prix seront annoncés plus tard ». L’occasion d’ailleurs de partager quelques caractéristiques pour ce véhicule.

On apprend ainsi qu’il n’y aurait qu’une seule option de motorisation proposée pour la Peugeot e-308 (avec seulement les roues avant motrices). Comptez sur une batterie de 54 kWh avec une capacité utile de 50 kWh. Ce n’est que 4 kWh de plus que sur la Peugeot e-208, plus petite.

Une autonomie de 400 km

Néanmoins, toujours via Autocar, le constructeur promet une optimisation de la batterie pour une efficacité accrue à 12,4 kWh/100 km. Sur ce point-là, la e-308 serait donc « la meilleure parmi la concurrence », si l’on en croit Agnès Tesson-Faget, cheffe de projet de la marque 308 chez Peugeot.

Il faudra évidemment attendre les premiers essais routiers en conditions réelles pour vérifier les propos de la porte-parole.

Concrètement, cela offrirait une autonomie estimée à 250 miles, soit un peu plus de 400 kilomètres (sans doute en se basant sur le cycle WLTP). La puissance de charge de la batterie monterait à 100 kW. Enfin, misez aussi sur un poids de 1600 kg, à peu près comme la Peugeot 308 hybride.

