« Les meilleures performances du segment » : Peugeot frappe fort avec sa 208 GTi électrique et ses 280 ch

Peugeot lève enfin le voile sur la Peugeot 208 GTi électrique : 280 chevaux, une accélération fulgurante et des technologies qui font d’elle une bombinette électrique. Il faudra juste faire des concessions sur l’autonomie.

Peugeot E-208 GTi

Quarante ans après l’iconique 205 GTi, Peugeot fait renaître sa légende, grâce à sa 208 électrique. Et ce, avec un sacré pari : une GTi 100 % électrique, dévoilée aujourd’hui au cœur même du circuit des 24 Heures du Mans. Une mise en scène qui n’a rien d’anodin pour une voiture qui promet de conjuguer sport, modernité et plaisir de conduite sur un segment en pleine mutation.

Peugeot E-208 GTi

280 chevaux : la plus puissante des bombinettes

Ne vous y trompez pas. Si le badge GTi revient sur la 208, ce n’est pas pour cocher la case nostalgie. C’est un projet mené de bout en bout par Peugeot Sport, épaulé par le design maison. Ici, le plaisir de conduire reste au cœur du cahier des charges : la E-208 GTi revendique 280 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes avec une vitesse maximale de 180 km/h.

A comparer avec les 156 ch de la version « civilisée ». Sur le papier, c’est tout simplement ce qui se fait de mieux dans le segment B électrique.

Plus qu’une simple e-208 musclée, cette GTi a été entièrement repensée : châssis abaissé de 30 mm, voies élargies, pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, différentiel à glissement limité, système de refroidissement adapté aux performances, freins avant de 355 mm avec étriers 4 pistons.

Design : la French touch, version GTi

Peugeot a opté pour une sobriété sportive plutôt qu’une caricature. Oui, cette E-208 GTi en impose, mais sans tomber dans l’exubérance : une teinte rouge exclusive en clin d’œil à la 205 GTi, arches de roues élargies soulignées d’une ligne rouge, diffuseur noir brillant, spoiler avant légèrement retravaillé. Les jantes 18 pouces perforées, hommage moderne aux jantes « trouées » de la 205, ne sont pas qu’un détail esthétique : elles aident à refroidir les freins.

À l’intérieur, l’ambiance est clairement inspirée de l’héritage GTi. Moquette et ceintures rouges, sièges baquets évoquant la 205 GTi 1.9 avec une assise en partie rouge, volant spécifique mêlant cuir perforé et alcantara. Peugeot soigne les détails pour offrir une expérience sensorielle à bord, et pas qu’un chiffre au chrono.

Sous le capot : une base technique déjà connue

Le moteur électrique (baptisé M4) d’une puissance de 280 ch et d’un couple de 345 Nm est assemblé à Trémery, usine française passée des moteurs thermiques aux propulseurs électriques via la joint-venture Emotors. La batterie CATL de 54 kWh bénéficie d’un refroidissement spécifique et d’une gestion thermique optimisée pour supporter les cadences sportives.

L’autonomie annoncée est de 350 km WLTP — un chiffre cohérent avec les ambitions de cette version, à comparer avec les 410 km WLTP de la version classique.

Quant au châssis, il a fait l’objet d’un travail minutieux : suspensions spécifiques avec butées hydrauliques, barre anti-roulis, calibration de direction revue pour plus de réactivité… Un mode Sport permet même de desserrer les aides électroniques pour maximiser les sensations, notamment sur piste.

C’est finalement la même recette qu’on retrouve déjà chez Stellantis, au sein de l’Alfa Romeo Junior Veloce.

Outre une finition particulièrement léchée (alcantara, tissus haut de gamme), la E-208 GTi reprend l’ensemble de l’écosystème électrique maison : recharge rapide (20 à 80 % en moins de 30 minutes sur borne 100 kW), fonction V2L, planificateur de trajets, et bien sûr la garantie 8 ans ou 160 000 km sur la batterie.

Face à la concurrence

Avec ce retour en force du badge GTi, Peugeot positionne clairement la E-208 GTi face à une concurrence déjà bien réveillée : l’Alpine A290, Mini et sa Cooper JCW électrique, et les cousines Stellantis (Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF) jouent aussi la carte de la petite sportive électrifiée. Mais en misant sur un équilibre plaisir / élégance / utilisabilité au quotidien, la Peugeot E-208 GTi entend bien cultiver sa différence.

Face à une e‑208 classique, plus sage et plus confortable, cette GTi assume totalement son ADN sportif. On parle ici d’une voiture capable d’aller se faire plaisir sur circuit tout en restant exploitable au quotidien. Verdict complet dès que nous aurons pu passer derrière ce fameux petit volant rouge.