Mini dégaine deux nouvelles voitures électriques toujours plus puissantes

Mini présente au Mondial de l’Auto deux nouveautés survoltées. Les Mini Cooper et Aceman John Cooper Works deviennent plus puissantes et sportives.

Les Mini Cooper et Aceman SE développaient 218 chevaux pour les versions les plus puissantes. Mais ce n’était pas assez pour faire passer l’ADN sportif de Mini, le « feeling go-kart », à l’ère électrique.

Une fonction boost

Tout juste présentées, les Mini Cooper et Countryman John Cooper Works (JCW) dans leur version électrique gagnent en puissance. La firme d’Oxford a ajouté un boost de 20 kW, soit 27 chevaux supplémentaires, parfaits pour des dépassements sportifs. Le puissance totale atteint 258 chevaux pour un couple de 350 Nm, le tout sur les roues avant.

Cette puissance permet un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes pour la Cooper JCW trois portes et en 6,4 secondes pour le Mini Aceman JCW. La vitesse maximale est atteinte à 200 km/h.

L’autonomie avec la batterie de 54,2 kWh est annoncée à 371 kilomètres pour la Mini Cooper et à 355 km pour le Mini Aceman.

Un comportement sportif ?

Mini promet un comportement sportif découlant du développement de versions sportives, notamment illustrées au rallye de Monte-Carlo. Mais on regrette toujours l’absence de différentiel autobloquant sur le train avant des Mini Cooper et Aceman JCW. La concurrence du groupe Stellantis propose cette solution, notamment avec l’Alfa Romeo Junior Veloce, la Lancia Ypsilon HF ou encore l’Abarth 600e.

Mini indique avoir mis en place des réglages de suspension spécifiques. On connaît la réputation des Mini sportives pour maltraiter votre dos sur les ralentisseurs, mais aussi pour leurs pneus performants et un système de freins puissants.

Un style affirmé

Mais au-delà de son comportement dynamique, les Mini JCW séduisent par leur style sportif. Le travail des designers en a fait, depuis plusieurs générations, un véritable objet de mode, un bien positionnel que l’on retrouve la plupart du temps dans les beaux quartiers des grandes villes.

Avec ces versions JCW des Cooper et Aceman, Mini souhaite encore séduire cette clientèle. La Cooper est équipée de jantes en alliage de 18 pouces, tandis que l’Aceman bénéficie de jantes de 19 pouces. Les feux de jour des phares à LED MINI présentent une barre horizontale spécifique aux JCW.

Sur les montants C, des « aeroblades » donnent l’impression d’un aileron. Pour encore plus de caractère, un toit rouge ou un toit dégradé de rouge, appelé multi-ton, est disponible.

À l’intérieur, le tissu noir et rouge renforce l’atmosphère sportive. Des effets de style ont été pensés : lorsque l’éclairage d’ambiance est activé, des graphismes lumineux illuminent le toit panoramique.

Les tarifs ne sont pas encore annoncés par Mini. On sait en revanche qu’une Mini Cooper SE en finition John Cooper Works approchait les 50 000 euros. Cette version plus sportive ne devrait pas être plus accessible.