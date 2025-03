« Une tranquillité d’esprit » : même les petites voitures électriques brillent en cas d’accident, la preuve en image

L’organisme indépendant de crash-tests EuroNCAP vient de faire passer sur le grill les Mini Cooper E et Audi A6 e-tron. Bien que très différentes, les deux voitures électriques ont obtenu la note maximale de cinq étoiles.

Mini Cooper E EuroNCAP / Crédit : EuroNCAP

L’achat d’une nouvelle voiture n’est pas un acte anodin, et surtout en raison du prix très élevé. C’est tout particulièrement le cas pour une auto électrique, et ce même si les tarifs ont tendance à chuter au fil du temps. De nombreux critères sont ainsi pris en compte par les clients, tels que le prix, bien sûr, mais aussi l’autonomie.

Des notes excellentes pour ces autos

Un autre aspect est également très important, mais il est parfois mis de côté. Il s’agit de la sécurité. Certes, aujourd’hui il n’existe plus vraiment de voitures réellement dangereuses, mais toutes ne se valent pas pour autant. C’est donc pour cela qu’a été créé l’organisme indépendant EuroNCAP, en 1997. Ce dernier a pour mission d’effectuer des tests de collision et de mettre à l’épreuve les systèmes de sécurité active et passive des nouvelles voitures lancées sur le marché. Ainsi, neuf autos sur dix vendues en Europe ont été testées par l’organisation.

Un gage de sécurité donc, surtout que le protocole a été durci au début de l’année 2023, comme nous l’avions expliqué. Et globalement, les dernières voitures électriques lancée sur les routes sont plutôt bien classées. Ce fut le cas des nouvelles Zeekr 001 et X, mais pas seulement. Car voilà que l’organisme basé en Belgique vient de tester des nouveaux modèles bien différents. Il s’agit de la Mini Cooper E et de l’Audi A6 e-tron, comme il l’explique dans un communiqué.

Mini Cooper E EuroNCAP / Crédit : EuroNCAP

Et les deux autos s’en sont particulièrement bien sorties lors de ces crash-tests. En effet, elles ont obtenu la note maximale de cinq étoiles, ce qui est très rassurant. Car de nombreux points sont scrutés lors de cette procédure, tels que la sécurité pour les occupants, mais aussi pour les autres usagers de la route, y compris les cyclistes et les piétons. Enfin, les assistances de sécurité à la conduite sont aussi analysées dans la notation. Mais alors, quel est le résultat précis de chaque modèle ?

Commençons par la Mini Cooper E, que nous avions pu essayer en 2024. Cette nouvelle venue a obtenu de très bons scores. Elle a été notée 89 % pour la sécurité des occupants adultes et 87 % pour les enfants. De quoi rassurer les futurs acheteurs ! De plus, elle a atteint la note de 77 % pour la protection des usagers vulnérables de la route. Un atout pour cette auto, qui reste avant tout une citadine conçue pour un usage urbain. Enfin, elle reçoit la note de 79 % pour les aides à la conduite.

Une très bonne note chez Audi aussi

Passons à la nouvelle Audi A6 e-tron. La berline électrique, qui rivalise avec la Tesla Model 3, s’en sort également très bien lors de ces crash-tests. Outre ses cinq étoiles, elle a également reçu de très bonnes notes. C’est particulièrement le cas pour la protection des occupants adultes, où elle atteint les 92 %. Et ce n’est pas tout.

Pour ce qui est de la protection des enfants à bord, elle cartonne aussi. Elle obtient en effet une note de 91 %. En revanche, c’est un peu moins bon sur la protection des usagers vulnérables de la route. Elle atteint tout de même les 75 %, ce qui reste assez correct tout de même. Enfin, du côté des aides à la conduite, la berline obtient la note de 80 %, ce qui est là encore très satisfaisant.

Audi A6 e-tron EuroNCAP / Crédit : EuroNCAP

Dr Aled Wiliams, directeur de programme au sein d’EuroNCAP explique que « nous avons été impressionnés par l’Audi A6 e‑tron et par la protection qu’elle offre aux enfants comme aux adultes. Le nouveau modèle a obtenu le maximum de points lors de notre test d’occupation d’enfants, ce qui offre une tranquillité d’esprit aux parents qui recherchent une voiture familiale électrique aussi sûre qu’élégante ». Et ce notamment grâce à sa dotation généreuse en termes d’aides à la conduite, entre autres.