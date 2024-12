Mini aurait abandonné le meilleur moyen de baisser les prix de ses petites voitures électriques

Produites en Chine, les nouvelles Mini Cooper 3 portes et Aceman électriques devaient ensuite être assemblées au Royaume-Uni, au sein de l’usine d’Oxford. Il se dit que ce ne sera finalement pas le cas, ce qui conduira les deux voitures électriques à ne pas bénéficier de bonus écologique en France.

Mini Cooper, Mini Aceman & Mini Countryman // Source : Mini

Vous le savez, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être 100 % électriques à partir de 2035. Cela a d’ailleurs été une nouvelle fois confirmé par l’Union Européenne, malgré les protestations de certains constructeurs mais également d’une poignée de pays membres, comme l’Allemagne. Mais rien n’y fera, et l’obligation entrera bien en vigueur.

Pas de production européenne ?

Tous les constructeurs devront se conformer à cette règle, et la plupart sont déjà bien avancés, dix ans tout pile avant l’échéance. C’est par exemple le cas de Mini, qui propose déjà plusieurs modèles électriques dans son catalogue. On pense tout particulièrement au Countryman et à la Cooper, ainsi qu’au nouvel Aceman. Ce n’est pas tout, car ces deux derniers ont aussi le droit à des versions John Cooper Works encore plus performantes, dévoilées quelques mois plus tôt.

Mini Aceman SE // Source : Mini

À l’heure actuelle, et depuis leurs débuts, la citadine électrique et le crossover sont assemblés en Chine, et plus précisément au sein de l’usine de Zhangjiagang, à l’est du pays. Il était cependant ensuite prévu que les deux autos soient produites en Europe, sur les chaînes de fabrication de la marque au Royaume-Uni. En effet, le constructeur transforme actuellement en profondeur sa célèbre usine d’Oxford, afin de la dédier intégralement à la production de voitures électriques.

Source : Mini

Les deux modèles devaient investir ce site dès 2026, mais il n’en sera finalement rien, comme l’explique le site spécialisé BMW Blog. Celui-ci indique en effet avoir eu connaissance d’une lettre envoyée par le constructeur aux différents concessionnaires. Si le média n’a pas pu la lire, il indique cependant avoir eu confirmation des informations qu’elle contenait via deux sources indépendantes. Ce courrier confirmerait que les Mini Cooper et Aceman continueront d’être assemblés en Chine et qu’elles ne seront pas fabriquées en Angleterre.

Et cela est loin d’être anodin, car cela signifie que les deux voitures électriques seront toujours privées de bonus écologique en France. Pour mémoire, le gouvernement a pris la décision de supprimer ce coup de pouce à l’achat pour toutes les autos zéro-émission (à l’échappement) produites en Chine, via l’introduction d’un score environnemental. C’est par exemple le cas de la Tesla Model 3 ainsi que de la Dacia Spring. Sans parler des droits de douane, qui sont aussi plus élevés pour les autos fabriquées dans l’Empire du Milieu au niveau européen : les Mini « made in China » sont ainsi taxées à hauteur de 31,3 %.

La baisse des ventes en cause ?

Quelle est la raison de ce revirement de situation, qui risque de compliquer très fortement la carrière de ces deux autos ? Selon le site américain, cela s’expliquerait par une demande assez faible, ainsi que par le retard pris dans l’électrification de l’usine britannique. Cette dernière ne serait donc pas tout à fait prête pour le moment à accueillir la production en grande série des Cooper et Aceman. Le Countryman est épargné, puisqu’il est déjà fabriqué en Europe, au sein de l’usine allemande de Leipzig.

Il s’agit du tout premier modèle de la marque à être assemblé dans ce pays, et il ne devrait donc pas en bouger de sitôt. Car il profite déjà du bonus écologique chez nous, dont le barème a été modifié quelques semaines plus tôt. Concernant le futur des Mini Cooper et Aceman, l’avenir n’est quant à lui pas très radieux. Et pour cause, Spotlight Automotive, le partenaire chinois de la marque anglaise, ne devrait pas travailler sur leur prochaine génération.

Et ce en raison de la baisse des ventes, notamment sur le segment des petits véhicules électriques. Sans parler de la forte concurrence sur le marché chinois, le tout ayant pour conséquence la réduction des marges bénéficiaires pour ce type d’autos. Reste désormais à savoir si la prochaine mouture sera uniquement produite en Europe par Mini ou s’il n’y en aura tout simplement pas. Pour l’heure, le mystère reste entier, et nul doute qu’il faudra voir l’évolution du marché pour en savoir plus.