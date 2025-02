La rumeur était donc vraie : mauvaise nouvelle pour la Mini Cooper électrique

Contrairement aux annonces initiales, BMW a récemment annoncé qu’il repoussait la réintroduction de la production de voitures électriques dans son usine Mini d’Oxford. Les Mini Cooper et Aceman vont donc continuer à être fabriquées en Chine.

« Relocaliser », c’est globalement le mot que l’on entend le plus de la bouche du législateur et des constructeurs un peu partout dans le monde suite aux mesures protectionnistes et les hausses de frais de douane.

BMW devait d’ailleurs relocaliser la production des Mini Cooper et Aceman électriques au sein de son usine historique d’Oxford, en Angleterre, mais le groupe a pris finalement un virage aussi étonnant qu’inattendu : la décision est suspendue, d’après la BBC.

Le constructeur a ainsi expliqué que « plusieurs incertitudes pesant sur l’industrie automobile » étaient à l’origine de cette décision de reporter le démarrage des travaux de modernisation de son usine de Cowley, confirmant ainsi les rumeurs de décembre 2024.

Mini dit adieu à une généreuse subvention

Dans le même temps, BMW a choisi de refuser une subvention gouvernementale de 60 millions de livres sterling (environ 72 millions d’euros) proposée pour soutenir le projet. Selon la marque, elle reste en « étroit dialogue » avec le gouvernement britannique pour envisager l’avenir de la production Mini électrique.

Mini Cooper SE

Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large où l’industrie automobile du Royaume-Uni débat depuis longtemps avec le gouvernement sur les objectifs de production de véhicules électriques. Certains constructeurs trouvent que les chiffres attendus pour ces véhicules sont un peu trop ambitieux, notamment face à la réalité du marché et des ventes.

Avec une part de marché qui oscille entre 13 et 18 % en Europe, selon les pays, la voiture électrique semble encore avoir du mal à séduire, pour les raisons que nous connaissons tous : prix élevés et interrogation autour de l’autonomie et de la recharge.

Des projets ambitieux pour 2026

Rappelons qu’en 2023, BMW avait dévoilé son intention d’investir des centaines de millions de livres pour transformer l’usine Mini d’Oxford en un site de production capable de lancer une nouvelle génération de Mini électriques. Deux nouveaux modèles étaient même prévus pour 2026.

Du côté du gouvernement, le Département des Transports (DfT) a reconnu les problèmes auxquels font face les constructeurs. Il consulte actuellement sur la réintroduction d’un objectif pour les véhicules électriques d’ici 2030, tout en veillant à protéger les emplois.

Mini Aceman SE

Un retour de la production de la Mini électrique à Oxford lui aurait permis de s’affranchir des frais de douane en Europe pour les voitures électriques fabriquées en Chine et importées sur le Vieux Continent. Elle aurait même pu envisager le retour du bonus écologique en France en 2026, enfin plutôt ce qu’il restera du bonus l’an prochain, puisque celui-ci a déjà été bien raboté en 2025.

Rappelons que seul le Mini Countryman électrique est actuellement assemblé en Europe dans la gamme Mini, et plus précisément à Leipzig, en Allemagne. Mais pour le reste de la gamme, à savoir les Cooper E, Cooper SE et Aceman, la production est assurée en Chine chez Great Wall Motors, partenaire industriel de BMW.