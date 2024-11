1400 km d’autonomie combinée : mais quelle est donc cette nouvelle technologie que l’on voit débarquer sur certaines voitures ?

Spécialisé dans les voitures électriques, le constructeur chinois Xpeng veut désormais miser sur le prolongateur d’autonomie. Il prévoit de développer une technologie permettant de dépasser les 1 000 kilomètres, mais il risque de se frotter à une décision de l’Union européenne.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Récemment arrivée en France mais déjà commercialisée depuis quelque temps dans d’autres pays d’Europe, Xpeng continue son développement. La firme chinoise, qui commercialise déjà ses G6 et G9 chez nous, est spécialisée dans la voiture électrique, et ne vend que cela à l’heure actuelle, que ce soit sur le Vieux continent ou ailleurs.

Une nouvelle stratégie

Mais cela pourrait ne pas durer éternellement. Le constructeur fondé en 2014 vient de faire une annonce plutôt surprenante lors de sa conférence qui s’est tenue hier en Chine. Il prévoit en effet de ne plus seulement miser sur les autos 100 % électriques, mais aussi sur la technologie EREV. La firme annonce dans un communiqué avoir développé une nouvelle technologie, connue sous le nom de Xpeng Kunpeng Super Electric System.

Qu’est-ce que le EREV ? Si l’hybride rechargeable utilise un moteur thermique en plus de l’électrique pour faire avancer la voiture, l’EREV fait aussi appel à un bloc essence mais pas tout à fait de la même manière. Ce dernier n’est pas relié aux roues, et fait simplement office de générateur afin de prolonger la batterie. C’est la même technologie que l’on retrouve sur le Mazda MX-30 REV notamment. Cela permet d’offrir une autonomie bien plus grande qu’en 100 % électrique.

Xpeng P7+ // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le constructeur chinois annonce que sa nouvelle technologie permet d’offrir une autonomie combinée allant jusqu’à 1 400 kilomètres. Lorsque le moteur électrique est utilisé seul, les voitures qui seront équipées de cette technologie pourront parcourir jusqu’à 430 kilomètres en une seule charge. Ce qui devrait être suffisant pour rassurer les automobilistes les plus inquiets. Néanmoins, l’entreprise ne donne pas de détails sur le moteur thermique qui sera utilisé pour le moment.

On sait en revanche qu’elle fera appel à une batterie capable de se recharger à une puissance de 5 C. Ce qui signifie qu’elle est en mesure d’encaisser jusqu’à cinq fois sa capacité. De ce fait, elle devrait pouvoir être remplie de 10 à 80 % en seulement 12 minutes, grâce à la borne Xpeng S5, qui peut délivrer jusqu’à 800 kW. Pas un mot sur le fournisseur de la batterie ni la technologie utilisée, mais le constructeur pourrait avoir recours au pack récemment dévoilé par CATL.

Un petit hic

Cedit pack est à la base conçu pour les voitures hybrides rechargeables, mais il pourrait tout à fait trouver sa place sur un véhicule équipé d’un prolongateur d’autonomie. Il est alors capable d’offrir une autonomie atteignant justement les 400 kilomètres en mode 100 % électrique, ce qui coïncide tout à fait avec la nouvelle solution développée par Xpeng. Ce dernier annonce aussi avoir travaillé afin de maintenir un niveau de bruit très bas lorsque le bloc thermique se met en route, afin de conserver tous les avantages d’une auto zéro-émission (à l’échappement).

Pourquoi la firme veut-elle miser sur cette technologie, à l’heure où les pouvoirs publics veulent inciter tous les constructeurs à ne plus vendre que des voitures électriques ? Sans doute en raison de la baisse de la demande pour cette motorisation, comme on le voit notamment en Europe. Cela rejoint d’ailleurs quelque peu la stratégie de BYD, qui va également miser sur les modèles hybrides rechargeables pour accroître ses ventes sur le Vieux continent.

Crédit : Xpeng

Cependant, cette solution a un inconvénient de taille, notamment si Xpeng prévoit de la commercialiser chez nous. Car il faut savoir que la hausse des droits de douane pour les voitures électriques chinoises concerne aussi les modèles EREV à prolongateur d’autonomie. En revanche, ce n’est pas le cas des autos hybrides rechargeables, qui sont exemptées. Reste donc à savoir quelle stratégie la firme de He Xiaopeng va choisir d’adopter vis-à-vis de cette nouvelle solution.