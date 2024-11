Comment ce géant chinois de la batterie veut faire rivaliser les hybrides rechargeables avec les voitures électriques

La firme chinoise CATL, spécialisée dans les batteries vient de lever le voile sur un tout nouvel accumulateur dédié aux véhicules hybrides rechargeables. Ce dernier permet d’atteindre une autonomie démentielle de 400 kilomètres en mode 100 % électrique. Une bonne idée ?

Crédit : CATL

Alors que la voiture électrique se développe de plus en plus, l’autonomie est devenue le nerf de la guerre au fil des années, tout comme le prix. Les automobilistes craignent de se retrouver coincés sur le bord de la route, mais cela est pourtant de moins en moins justifié – si ce n’est plus du tout justifié.

Une batterie révolutionnaire

D’abord, car les bornes sont de plus en plus nombreuses, mais aussi parce les équipementiers proposent aujourd’hui des accumulateurs permettant de parcourir des distances toujours plus grandes sans se recharger. Cela ne suffit pas toujours, et certains conducteurs préfèrent se tourner vers l’hybride rechargeable, une alternative jugée plus rassurante. En effet, elle permet de pouvoir continuer à rouler avec le moteur thermique lorsque la batterie est vide. Et c’est justement cela qui pose un problème, comme l’avait relevé une récente étude.

Ainsi, les autos PHEV sont jugées nocives pour l’environnement et seront interdites à la vente dès 2035 en Europe. En attendant, ce marché est en perte de vitesse, puisque cette motorisation a vu ses ventes chuter de 28 % au mois d’octobre en France par rapport à l’an dernier selon les chiffres d’AAA Data. Elle ne représente que 8 % du marché français, contre 15 % pour l’électrique. Et la tendance est globalement la même partout dans le monde.

Pourtant, et contre toute attente, voilà que le géant chinois de la batterie CATL vient de présenter une nouvelle innovation pour les voitures hybrides. Cette dernière, détaillée dans un communiqué, est connue sous le nom de Freevoy Super Hybrid Battery. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle affiche des caractéristiques assez impressionnantes. Si sa capacité totale n’a pas été détaillée, on sait qu’elle permettra aux véhicules qui en seront équipés de parcourir jusqu’à 400 kilomètres en mode 100 % électrique.

Un chiffre tout simplement démentiel, alors que la grande majorité des modèles PHEV ne dépassent pas les 100 kilomètres. Avec sa solution, CATL veut en fait proposer une expérience qui se rapproche de la conduite d’une voiture électrique, un peu comme les modèles équipés d’un prolongateur d’autonomie. La grande majorité des trajets seraient donc effectués en mode 100 % électrique, le moteur thermique n’intervenant que si la batterie était intégralement vide. Mais est-ce réellement utile ?

Une bonne idée ?

Sur le papier, cela peut sembler séduisant, mais en réalité, son utilité reste assez réduite, surtout quand on sait qu’un automobiliste parcourt en moyenne seulement 50 kilomètres par jour. La batterie standard d’une voiture hybride rechargeable est donc largement suffisante. Or, et tout comme Toyota qui prévoit aussi d’offrir de très grandes autonomies à ses autos PHEV, cette solution ne servirait pas à grand-chose. Car le moteur thermique est quant à lui toujours présent, ce qui a pour effet de faire grimper le poids et la consommation de carburant.

Néanmoins, la technologie développée par CATL vaut tout de même le coup de s’y intéresser. Elle peut se recharger en 4C, ce qui signifie qu’elle peut encaisser quatre fois sa puissance. Il est possible selon l’équipementier chinois de récupérer jusqu’à 280 kilomètres en seulement dix minutes de charge. Par ailleurs, elle affiche aussi d’excellentes performances lorsque les températures sont très basses, avec une capacité de charge maintenue jusqu’à -30 degrés et une autonomie qui reste stable même à -20 degrés.

Afin d’afficher un coût particulièrement bas, la batterie Freevoy Super Hybrid Battery fait appel à deux technologies combinées : les chimies sodium-ion et lithium-ion, afin de mieux résister au froid et d’offrir des performances intéressantes, à un prix réduit. Plusieurs constructeurs seraient déjà intéressés par cet accumulateur, tels que Neta, Deepal, Avatr ou encore Li Auto. D’ici 2030, Geely, GAC ou encore Chery devraient également utiliser cette batterie dans leurs autos hybrides rechargeables.