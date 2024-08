Pratique et jolie, cette voiture électrique veut rendre les SUV obsolètes

Le constructeur chinois Neta vient tout juste de dévoiler les premières photos officielles de sa Neta S Wagon, un break dérivé de la berline éponyme. Déclinée en plusieurs versions 100 % électriques et avec un prolongateur d’autonomie, cette voiture électrique ultra pratique pourrait un jour faire le chemin jusqu’en Europe.

Neta S Wagon // Crédit : Neta

Encore méconnu en Europe, le constructeur Neta fait son petit bonhomme de chemin en Chine, son pays natal où il fut fondé en 2018. La firme a démarré sa carrière avec le SUV N01, et a enchaîné les lancements au cours des dernières années.

Un break particulièrement réussi

Mais un modèle a été particulièrement marquant. Il s’agit de la Neta S, une berline électrique qui fut présentée pour la première fois en 2021, notamment connue pour son autonomie dépassant les 1 000 km. Mais le constructeur chinois, qui n’est pas encore présent en Europe pour le moment, ne veut évidemment pas se reposer sur ses acquis, bien au contraire. C’est ainsi que ce dernier vient tout juste de lever le voile sur une toute nouvelle version break.

Neta S Wagon // Crédit : Neta

Cette dernière a été présentée sur la page Weibo de la marque, sorte d’équivalent chinois de Facebook. L’occasion de découvrir les premières photos officielles de cette nouvelle arrivante dans la gamme. Sans surprise, la voiture reprend la face avant très épurée de la berline, avec ses optiques à LED très fines, qui surplombent de larges prises d’air peintes en noir. Si la calandre est quant à elle pleine, nous retrouvons en dessous un bouclier très ajouré afin de refroidir la cavalerie sous le capot. Mais c’est surtout le profil qui nous intéresse particulièrement ici.

Neta S Wagon // Crédit : Neta

Et pour cause, la voiture arbore une silhouette de break très élégante, avec une poupe conçue pour offrir un maximum d’espace à bord. Ainsi, le toit est très droit, tout comme le coffre, tandis que l’ensemble reste particulièrement harmonieux dans les proportions. Le site Car News China indique que la voiture mesure 4,98 mètres de long pour 1,98 mètre de large et 1,48 mètre de haut.

Neta S Wagon // Crédit : Neta

Enfin, lorsque l’on regarde le break de l’arrière, on remarque une signature lumineuse identique à la berline, avec des feux directement intégrés dans une large bande rétro-éclairée. L’ensemble est très dépouillé, mais contrairement à la version berline, le logo de la marque est ici présent au centre du hayon. Enfin, le break électrique se chausse de jantes de 20 pouces et s’offre des étriers de freins rouges afin de lui donner un style encore plus sportif.

Plusieurs versions au catalogue

Si quelques images de l’intérieur ont été montrées, le poste de conduite reste encore mystérieux. Cependant, ce dernier devrait rester identique à celui de la berline, qui se dote d’un grand écran tactile de 17,6 pouces et qui affiche une résolution de 2,5K. Le break met le confort au premier plan, avec un empattement mesurant pas moins de 2,98 mètres, tandis qu’il se dote d’un grand toit panoramique. Ce n’est pas tout, car la voiture est aussi dotée d’un réfrigérateur de 6,5 litres et de sièges chauffants, massants et ventilé à l’avant.

Neta S Wagon // Crédit : Neta

Le volume de coffre est quant à lui annoncé entre 593 et 1 295 litres. La nouvelle Neta S Wagon se décline en plusieurs versions, dont deux 100 % électriques avec des configurations à deux et quatre roues motrices. La première embarque un moteur de 200 kW, soit environ 271 chevaux, tandis que la seconde en possède deux pour proposer quatre roues motrices. Le premier développe 170 kW (environ 231 chevaux) et le second installé à l’arrière revendique également 200 kW. La vitesse maximale est quant à elle affichée à 180 km/h.

Pour l’heure, l’autonomie n’a pas encore été dévoilée, mais on se rappelle que la berline peut atteindre les 1 075 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 950 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Plusieurs versions dotées d’un petit moteur de 1,5 litre jouant le rôle de prolongateur d’autonomie seront aussi proposées, avec une batterie de 31,71 et 43,88 kWh. Dans cette configuration, la voiture peut atteindre les 185 kilomètres en tout électrique, soit environ 157 kilomètres WLTP.

Planche de bord de la Neta S berline // Source : Neta

Reste désormais à savoir si cette nouvelle Neta S Wagon fera le déplacement jusqu’en Europe, région historiquement amatrice des breaks, ce qui n’est pas à exclure. Même si elle devra se heurter aux droits de douane en hausse sur le Vieux Continent. Les premières livraisons en Chine sont attendues au cours du mois de septembre.

En tout cas, les breaks électriques commencent à se développer. Cette carrosserie tombée plus ou moins en désuétude par rapport aux SUV semble retrouver un nouveau souffle, notamment grâce à leur carrosserie plus aérodynamique. On retrouve ainsi dans cette catégorie quelques chinoises, comme la Nio ET5 Touring ou la MG5, mais aussi de nombreuses européennes : Peugeot E-308 SW, BMW i5 Touring, Volkswagen ID.7 Tourer, Porsche Taycan Sport Turismo ou encore la toute récente Audi A6 Avant e-tron.