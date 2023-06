La voiture électrique qui se « recharge » en 5 minutes devient encore plus pratique et séduisante

Après la berline électrique ET5, la marque chinoise Nio lève aujourd'hui le voile sur son ET5 Touring. Une déclinaison break de cette voiture électrique qui devrait aller chasser sur les terres des futures BMW i5 Touring, Porsche Taycan Sport Turismo, MG5 et autres Volkswagen ID.7 break. Au programme : 1000 km d'autonomie et une "recharge" en 5 minutes.

Si vous ne connaissez pas encore Nio, vous ne devriez pas tarder à beaucoup en entendre parler. Et pour cause, la jeune marque chinoise fondée en 2014 par William Li commence a bien se développer sur le marché international. Elle est d’ailleurs déjà présente sur certains marchés européens, dont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège avec plusieurs voitures électriques et ses stations d’échange de batteries qui permettent une recharge en 5 minutes.

Un break désirable

Une expansion qui devrait encore se poursuivre, alors que la firme a même obtenu une aide financière de la part de Bruxelles, qui souhaite en parallèle lutter contre l’invasion chinoise. Allez comprendre. Quoi qu’il en soit, Nio possède aujourd’hui une gamme bien étoffée, avec ses ES6 et ES8, qui ont changé de nom à cause d’Audi, ainsi que ses ET5 et ET7, entre autres. Mais le constructeur ne veut pas s’arrêter là.

Après avoir conquis le segment des berlines et des SUV, c’est désormais aux breaks électriques que s’intéresse la marque, alors que le marché n’est pas encore très développé. C’est dans ce contexte que Nio vient donc tout juste de lever le voile sur sa nouvelle ET5 Touring, une version retravaillée de la berline haut de gamme dont les détails ont été annoncés via un communiqué officiel.

Long de 4,79 mètres, le break affiche des dimensions généreuses, avec une hauteur de 1,50 mètre pour 1,96 mètre de large. Un beau bébé un peu plus grand que la berline, qui rivalise quant à elle frontalement avec la Tesla Model 3. En revanche, la firme d’Elon Musk ne propose pour l’heure aucun modèle équivalent à cette variante Touring, qui va plutôt chasser sur les terres de la BMW i5 Touring ainsi que de la future Volkswagen ID.7 Tourer prévue un peu plus tard.

Nio annonce un Cx (coefficient de trainée) de 0,25, qui reste encore largement supérieur aux 0,20 de la Mercedes EQS, qui demeure la référence du marché à l’heure actuelle. Pour rappel, plus ce chiffre est élevé, et moins la forme de la voiture est aérodynamique.

Le confort avant tout

À bord, la nouvelle Nio ET5 Touring reprend sans surprise le poste de conduite de la version berline que l’on connaît déjà bien. Nous retrouvons donc la même présentation épurée, qui puise son inspiration du côté de chez Tesla. À la différence que le break est équipé d’un combiné d’instrumentations numérique contrairement aux Model 3 et Model Y. Celui-ci est associé à un grand écran tactile, qui intègre l’ensemble du système d’info-divertissement.

Le break affiche un bel empattement de 2,89 mètres afin d’accueillir confortablement ses passagers. Ces derniers profitent sans doute d’une meilleure garde au toit en raison d’une inclinaison modifiée et peuvent également regarder un film via le système PanoCinema. Ce dernier prend la forme d’un cockpit digital de 201 pouces qui fait appel à la réalité virtuelle et augmentée et qui fonctionne grâce aux lunettes Air AR Glasses.

Ce dispositif est associé à un éclairage d’ambiance et un système audio 7.1.4 Surround Sound System. Il est également possible de profiter d’un pack confort en option, qui inclut entre autres les sièges à réglages électriques chauffants, ventilés et massants, le système de parfum intelligent et la purification de l’air. Ce dernier sera facturé 1 500 euros en Allemagne.

Les clients pourront aussi opter pour le toit panoramique intelligent, capable de s’obscurcir en une pression d’un bouton, comme chez Porsche et Volkswagen. Ce dernier est facturé 1 500 euros aussi et filtre 99,00 % des UV. Enfin, le break profite d’un grand coffre de 1 300 litres avec les sièges arrière rabattu (en trois parties indépendantes), qui peut être complété par un rangement supplémentaire de 42 litres. Avec les sièges arrière en place, il faut compter sur 450 + 42 litres.

Jusqu’à 1 000 kilomètres… ou presque

Pour l’heure, Nio n’a pas encore confirmé toutes les caractéristiques techniques de son break. Mais nul doute qu’elles devraient être identiques à celles de la berline. Deux batteries seraient proposées avec une capacité de 75 et 100 kWh offrant environ 700 kilomètres d’autonomie pour la plus grande selon le cycle chinois CLTC, ce qui correspond à 560 kilomètres WLTP en Europe.

Une version dotée d’une batterie semi-solide de 150 kWh devrait également être proposée un peu plus tard, avec une autonomie annoncée à 1 000 kilomètres. Une valeur qui tombe à 850 kilomètres environ avec l’homologation WLTP européenne. Ce qui reste tout à fait raisonnable et devrait convaincre les automobilistes les plus frileux. Le break devrait logiquement être compatible avec les stations d’échange de batteries, qui permettent une charge en moins de cinq minutes.

La firme travaille également sur le développement d’une borne délivrant une puissance de 500 kW, pour une charge complète en 12 minutes, mais cette ET5 Touring ne devrait pas être compatible. Celle-ci n’a pas encore dévoilé sa puissance, mais annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 4 secondes seulement. La répartition des masses est quant à elle à 50:50 pour un comportement optimal même à haute vitesse.

Enfin, le break électrique est également équipé d’un capteur LiDAR qui lui permet de profiter de la conduite autonome, probablement de niveau 3. La voiture est également compatible avec les mises à jour OTA à distance et fait appel à la puce NVIDIA DRIVE Orin X afin d’offrir une puissance de calcul allant jusqu’à 1 016 TOPS.

Prix et disponibilité

On connaît les prix allemands de cette voiture électrique, qui ne devrait malheureusement pas voir le jour en France. La nouvelle Nio ET5 Touring démarre à partir de 59 500 euros avec la batterie de 75 kWh. La version avec le pack de 100 kWh est facturée 68 500 euros. Si vous optez pour la location de la batterie, la voiture vous coûtera 47 500 euros tandis qu’il faudra débourser 160 euros par mois pour l’accumulateur de 75 kWh et 289 euros pour celui de 100 kWh.

Attention, car le système de recharge grâce à l’échange de batterie est désormais payant. Les premières livraisons sont prévues dans le courant du 4ème trimestre 2023 en Europe.

