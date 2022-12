Le futur break électrique de BMW promet une autonomie alléchante

BMW prépare son tout premier break électrique, prévu pour l'année prochaine. Baptisé i5 Touring, cette voiture électrique devrait afficher une autonomie généreuse et se déclinera en plusieurs versions, dont une sportive, badgée M. L'autonomie maximale dépasserait les 600 km.

Si BMW n’a pas encore annoncé de date précise à laquelle elle arrêtera totalement de vendre des voitures thermiques, la firme travaille déjà activement à son électrification. Et pour cause, comme tous les autres constructeurs, celle-ci doit se plier aux règles de l’Union Européenne, qui prévoit d’interdire la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Pour cela, la marque a développé une gamme désormais bien étoffée, avec ses iX, i4, iX3 et autres i7. Mais vous vous doutez bien que d’autres alternatives vont arriver plus tard.

Un inédit break électrique

En effet, dès l’année prochaine, en 2023, l’actuelle BMW Série 5 devrait tirer sa révérence pour laisser la place à une toute nouvelle génération, comportant plusieurs versions 100 % électrique. Celle-ci prendra alors le nom de i5, et se déclinera en plusieurs versions. En berline, bien sûr, mais également en une variante break, connue au sein de la marque sous l’appellation Touring.

Jusqu’alors, on en savait encore très peu sur cette nouvelle mouture. La seule information que nous avions concernait la conduite autonome, qui pourrait atteindre le niveau 3. Mais rien sur la fiche technique de la voiture.

Aujourd’hui, c’est le site allemand Autozeitung qui sort du silence pour nous livrer quelques petites informations intéressantes à son sujet, et notamment sur le break. Il s’agira alors du premier modèle électrique adoptant cette silhouette au sein de la gamme. À vrai dire, celle-ci n’est d’ailleurs pas très répandue sur le marché, qui ne compte que les Porsche Taycan Sport Turismo et autres MG5. Mais les deux n’ont pas grand-chose en commun.

Selon les journalistes, la future i5 break et berline pourrait s’équiper d’un ou deux moteurs, en fonction de son architecture, puisqu’une variante xDrive dotée d’une transmission intégrale serait au programme. Il se murmure également qu’une version sportive, M, embarquant pas moins de quatre moteurs serait également envisagée. Rien de révolutionnaire, alors que BMW testait cet été un prototype possédant une architecture similaire.

Plus de 600 kilomètres d’autonomie

Cette nouvelle BMW i5 n’a toutefois pas encore révélé les puissances de toutes ses versions et il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus à son sujet. Mais selon Autozeitung, la version d’entrée de gamme devrait tourner autour des 213 kW (environ 290 chevaux), directement envoyés vers les roues arrière, pour en faire une pure propulsion.

Le site allemand explique également que la future création électrique de la marque à l’hélice sera équipée d’un système 400 volts, permettant de recharger la batterie en une trentaine de minutes. Celle-ci devrait afficher une capacité comprise entre 80 et 101,7 kWh environ et devrait permettre au break et à la berline de parcourir plus 600 kilomètres d’une traite selon le cycle mixte européen WLTP.

Le choix d’une grande batterie peut alors interroger, alors que le coût de production est plus élevé et que le poids est plus important, au détriment de la consommation et donc de l’autonomie. A tel point que certains constructeurs, comme Renault ont décidé de prendre le chemin inverse. Une stratégie notamment rendue possible par le développement des infrastructures de recharge en Europe, qui permet de limiter le prix des voitures électriques.

À noter que cette nouvelle BMW i5, qui devrait voir le jour dès l’année prochaine ne reposera pas sur la nouvelle plateforme Neue Klasse développée par la marque. Celle-ci, qui sera chargée de remplacer les CLAR et UKL sera en effet inaugurée sur la future Série 3 électrique qui sera lancée en 2025. Cette nouvelle base apportera alors son lot de nouveautés, avec de nouvelles batteries fournies par CATL, une recharge une rapide et une autonomie plus importante, le tout avec un coût de production moins élevé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.