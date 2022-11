Voiture électrique : les futures BMW vont entrer dans une nouvelle dimension

Dès 2025, les voitures électriques de BMW reposeront sur une nouvelle plateforme innovante, baptisée Neue Klasse. Et les concepteurs commencent à en dévoiler certains secrets.

Contrairement à de nombreux constructeurs, BMW n’a pas encore donné de date à laquelle elle sera 100 % électrique. Mais cela ne devrait plus tarder, alors que l’Union européenne a acté la fin des voitures thermiques pour 2035. Si la gamme de la marque munichoise est déjà bien fournie en modèles électriques, avec les iX, i4 et autres iX3 entre autres, elle souhaite évidemment aller encore plus loin et prépare déjà d’autres véhicules pour les prochaines années, reposant sur une plateforme inédite.

Une nouvelle ère

Baptisée Neue Klasse, celle-ci remplacera les bases techniques CLAR et UKL actuellement utilisées et sera uniquement réservée aux véhicules électriques du constructeur. Inaugurée avec la future Série 3 électrique qui arrivera en 2025, celle-ci équipera alors tous les autres modèles qui suivront « allant du segment à fort volume aux modèles exclusifs de haute performance », comme l’avait annoncé la marque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle plateforme marque un vrai tournant pour BMW, qui multiplie les innovations. De nouvelles batteries seront implantées, toujours fournies par CATL mais adoptant un design plus cylindrique permettant d’accroître la densité énergétique de 20 %. Une performance rendue possible par la plus grande quantité de nickel et de silicium, tandis que le cobalt est moins présent.

Mais ce n’est pas tout, car ces batteries coûteront aussi moins chères à produire, avec une baisse de 50 % des coûts environ. Elles seront aussi plus propres, puisque leur fabrication émettra 60 % de CO2 en moins par rapport à celles actuellement utilisées dans les véhicules de la marque. Des batteries LFP (lithium fer phosphate) sans cobalt ni nickel seront également utilisées plus tard.

Comme l’explique Car Magazine, la firme prévoit de présenter un prototype de batterie solide en 2025. Toutes les innovations implantées dans ces nouveaux accumulateurs permettront d’améliorer la vitesse de chargement et l’autonomie de 30 % environ. Selon Frank Weber, directeur de la technologie chez BMW, les futurs modèles de la marque pourraient être chargés de 0 à 95 % en seulement 12 minutes. Un tour de force que l’on doit également à l’architecture 800 volts et à un chargeur très haute performance.

Une autonomie importante, mais pas de grosses batteries

Il serait alors possible de gagner environ 48 kilomètres par minute de charge, jusqu’à atteindre un maximum de 600 kilomètres environ. Si le porte-parole de la marque annonce des batteries pouvant aller de 75 à 150 kWh, il n’est toutefois pas vraiment convaincu par l’utilité d’une aussi grande capacité.

Alors que Thomas Albrecht, ingénieur chez BMW avait affirmé quelques mois plus tôt qu’une autonomie de 1 000 kilomètres n’était pas nécessaire, Frank Weber confirme cette idée. Selon lui, « voir trop grand sur la puissance des cellules et l’autonomie extrême n’est pas la solution, car la hausse de taille et de poids est contre-productive ».

La solution serait alors selon lui d’optimiser la consommation en réduisant la résistance à l’air, en améliorant l’aérodynamisme et en augmentant l’efficacité énergétique globale de la voiture. Toujours selon le CTO de la marque, les futurs modèles reposant sur la plateforme Neue Klasse seront justement 25 % plus aérodynamiques.

Cela devrait notamment passer par l’arrivée d’un mode Autobahn (autoroute, en allemand) permettant de réduire la traînée au-dessus de 112 km/h et d’améliorer l’appui en courbes. Des pneus spécifiques réduisant la résistance au roulement de 70 % seraient également en cours de développement, de même que des freins dont la friction sera optimisée.

Des puissances phénoménales

Frank Weber nous donne également quelques détails supplémentaires sur la puissance des voitures reposant sur cette nouvelle plateforme. Celle-ci serait alors comprise entre 271 et 1359 chevaux, envoyés vers les roues avant ou arrière, voire vers les quatre sur certains modèles, et notamment ceux de la gamme M.

En effet, ceux-ci pourraient alors être équipés d’un moteur sur chaque roue, alors que la marque teste justement un prototype utilisant cette configuration, qui pourrait remplacer la M3. Il s’agirait alors de moteurs électriques à excitation indépendante, qui offrent une meilleure densité d’énergie, un pic de performance plus stable ainsi qu’un rendement 97 % meilleur que pour des moteurs asynchrones ou à excitation permanente.

Le design de ces futurs modèles devrait aussi fortement évoluer par rapport à la production actuelle, mais pour l’heure, Frank Weber se contente d’affirmer ceci : « tout ce que je peux dire pour le moment, c’est qu’en termes d’apparence, les voitures Neue Klasse feront un vrai progrès et ne laisseront personne indifférent ».

