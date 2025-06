BMW dévoile l’autonomie et la recharge rapide de son futur SUV électrique et c’est impressionnant

Attendu pour 2026, le futur BMW iX3 sera la première voiture électrique de la marque à reposer sur la plateforme Neue Klasse. Et voilà que l’on commence déjà à avoir des informations très précises sur sa fiche technique.

BMW poursuit l’électrification de son catalogue, qui a déjà bien commencé quelques années plus tôt. Ainsi, le constructeur allemand possède un gamme bien remplie, de la i4 à l’iX en passant par la i7, entre autres. Et c’est loin d’être terminé, car d’autres modèles sont encore en préparation pour les prochaines années.

Une toute nouvelle version électrique

Ces derniers reposeront sur la toute nouvelle plateforme Neue Klasse, qui avait été annoncée par le constructeur allemand par plusieurs concepts, dont le Vision Neue Klasse X. Nous avions pu découvrir ce dernier au début de l’année 2024. Mais l’arrivée du premier modèle de série reposant sur cette base n’est pas prévu avant 2026. Il s’agira non pas de la i3 comme cela avait un temps été annoncé, mais d’un SUV, le futur iX3. Après que sa production ait été annoncée au mois de mars 2025, un prototype a récemment été testé en conditions réelles.

De quoi en apprendre encore plus sur ce nouveau modèle, qui remplacera l’actuelle génération qui avait été dévoilée en 2021. Si le style définitif n’est pas encore visible sur les images officielles issues du communiqué publié par le constructeur, il devrait sans doute évoluer en profondeur. Et ce sera aussi le cas du poste de conduite. Et pour cause, ce sera le premier à s’offrir le BMW Panoramic iDrive, qui avait été dévoilé lors du CES de Las Vegas. Ce dernier prend la forme d’un immense bandeau reliant les deux montants à l’avant.

Il affiche alors toutes les informations relatives à la conduite, ainsi que des données pour le passager. Il est associé à un grand écran tactile central, qui pourrait atteindre les 35,6 pouces, avec une résolution 6K. Le SUV électrique devrait conserver des commandes physiques, ce qui devrait plaire à l’EuroNCAP qui fera bientôt la chasse au tout-tactile. Pour l’heure, les dimensions de ce nouveau BMW iX3 ne sont pas encore connues, ni le volume de coffre. En revanche, on commence déjà à en savoir plus sur ses spécificités techniques, qui sont très intéressantes.

Car comme dit plus haut, la voiture reposera sur la nouvelle base technique Neue Klasse, qui va de paire avec de nouvelles cellules cylindriques. Ces dernières offrent une densité énergétique supérieure de 20 % par rapport aux cellules prismatiques généralement utilisées. Ce qui garantit notamment une plus grande autonomie. Le constructeur annonce que celle-ci peut atteindre les 800 kilomètres selon le cycle WLTP. Et ce n’est pas tout, car la charge sera également très rapide, grâce à une architecture 800 volts.

Un concentré de technologie

BMW promet alors qu’il sera possible de récupérer jusqu’à 350 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes, à une puissance de 400 kW en 800 volts (200 kW en 400 volts)

. De plus, le SUV aura le droit à la charge bidirectionnelle V2L jusqu’à 3,7 kW. Le V2H et V2G sont également au programme, afin de faire des économies sur sa facture d’électricité. Le tout grâce à une wallbox spécialement dédiée. Le BMW iX3 sera équipé d’un volet de charge qui s’ouvre tout seul lorsque le conducteur s’arrête pour la recharge.

Pour le moment, on ne connaît pas encore la puissance ni les performance du véhicule. Mais une chose est sûre, ce dernier est un véritable concentré de technologie, avec de nombreuses aides à la conduite. Faisant appel à l’IA, elles incluent notamment un système de conduite semi-autonome, qui accompagne le conducteur dès son entrée sur l’autoroute. Il est capable de prendre en charge les bifurcations, et peut aussi être utilisé en ville. Cependant, la réglementation européenne ne le permet pas pour le moment.

Le BMW iX3 sera aussi équipé d’aides plus basiques, comme l’alerte de changement de voie ou encore la vue assistée. Celle-ci fait appel aux différentes caméras autour de la voiture pour voir ce qu’il se passe avec précision. Il faudra patienter encore un peu avant d’en savoir plus sur ce nouveau SUV électrique, puisque sa commercialisation est prévue en 2026 seulement. Son prix reste donc encore inconnu, mais il se pourrait qu’il soit trop élevé pour prétendre au bonus écologique. La précédente génération démarrait en effet à partir de 69 650 euros.