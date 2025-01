Le BMW iX électrique s’améliore : son autonomie franchit un nouveau cap symbolique très attrayant

Quatre ans après sa présentation, la BMW iX passe par la case restylage. La voiture électrique rivale de la Tesla Model X fait évoluer son design mais en profite surtout pour monter en puissance et atteindre les 700 kilomètres d’autonomie.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

BMW fait partie des constructeurs qui possèdent déjà une gamme de voitures électriques particulièrement bien étoffée. La firme est présente sur quasiment tous les segments, avec ses i4, i7 et autres iX3.

Un nouveau style pour le SUV

En plus de préparer un inédit iX5 fonctionnant à l’hydrogène, le constructeur bavarois vient également de lever le voile sur la version restylée de son mastodonte, l’iX. Pour rappel, ce dernier avait été dévoilé dans le courant de l’année 2021, à l’occasion du salon de Munich. Il s’offre désormais un petit lifting de mi-carrière. Ce dernier se caractérise en premier lieu par un design légèrement retravaillé, qui se concentre notamment sur les boucliers et sa signature lumineuse. Celle-ci intègre deux petits barres verticales de chaque côté à l’avant.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

Bien sûr, l’immense calandre est conservée et le contour peut être rétro-éclairé en option. A noter que de nouvelles prises d’air font également leur apparition et que de nouvelles teintes sont proposées, pour atteindre le nombre de six au total. La partie arrière est quant à elle inchangée, et nous retrouvons les feux horizontaux à LED, ainsi que l’imposant diffuseur. Les dimensions restent également les mêmes, avec une longueur de 4,95 mètres pour 1,97 mètre de large et 1,70 mètre de haut.

Enfin, des jantes de 21 à 23 pouces sont proposées aux clients selon la finition choisie. A bord, les évolutions sont également particulièrement discrètes : l’iX conserve globalement la présentation que l’on connaît déjà bien. L’écran de 14,9 pouces est ici reconduit, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et équipé du système d’exploitation BMW 8.5. Il est toujours associé à un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces. En fait, ce qui change surtout à bord du grand SUV électrique, c’est le dessin de la console centrale.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

Celle-ci s’offre en effet de nouveaux boutons pour améliorer l’ergonomie. Il faut également noter que le volant à trois branches évolue pour apporter une touche de sportivité supplémentaire. Enfin, et comme le précise le communiqué de la marque, la version M Sport s’enrichit quant à elle de nouveaux sièges, qui offrent un maintien latéral amélioré. De nombreuses options sont également proposées, dont le toit panoramique électrochrome Sky Lounge qui rappelle ce que propose le Renault Scénic E-Tech, ainsi que le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

Une autonomie en hausse

Le restylage reste assez léger dans l’ensemble. BMW s’est surtout concentré sur la fiche technique de son grand SUV électrique, qui chasse pour mémoire sur les terres de la Tesla Model X. L’ensemble des versions disponibles opèrent une petite montée en puissance. L’entrée de gamme xDrive40 est rebaptisée 45 et passe de 326 et 408 chevaux tandis que la version xDrive50 devient xDrive60 pour atteindre les 544 chevaux. Enfin, la version M60 se transforme en M70.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

Cela se traduit par une puissance totale qui passe de 619 à 659 chevaux, de quoi lui permettre de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,1 secondes. A noter que toutes les versions sont équipées d’une transmission intégrale, avec un moteur électrique sur chaque essieu. Ce n’est pas tout : un travail a aussi été fait sur la batterie.

« La nouvelle technologie des cellules de batterie permet d’augmenter la capacité nette de la batterie haute tension de la BMW iX xDrive45 d’environ 30 % pour atteindre 94,8 kWh. Les capacités nettes des BMW iX xDrive60 et BMW iX M70 xDrive sont respectivement de 109,1 kWh et 108,9 kWh« , est-il écrit.

Naturellement, l’autonomie de chacun augmente : 701 km (WLTP) pour l’xDrive60, 602 km pour l’xDrive45 et 600 km pour l’iX M70 xDrive.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

La recharge s’effectue à une puissance maximale de 195 kW en courant continu, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en 34 minutes environ. En courant alternatif, la puissance est de 22 kW. Les premières livraisons sont prévues au printemps prochain, tandis que le prix démarre à partir de 88 600 euros dans la version la moins chère xDrive45. La variante M70 est quant à elle affichée à partir de 136 800 euros. Dans tous les cas, le SUV électrique n’a pas le droit au bonus écologique, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros.