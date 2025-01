La production française de ces batteries révolutionnaires pour voitures électriques franchit un nouveau cap

ProLogium, une société taïwanaise, a annoncé avoir obtenu le permis de construire pour son usine française de batterie, située à Dunkerque. De bon augure pour ce fabricant de batteries pour voitures électriques, promises comme révolutionnaires.

La « vallée de la batterie » française prend forme : après la première usine de batterie d’ACC, située à Douvrin (62), un autre acteur de la batterie pour voitures électrique avait annoncé son implantation dans le Nord de la France : ProLogium.

Cette société taïwanaise progresse dans son projet, puisqu’elle a annoncé sur X (ex-Twitter) avoir obtenu le permis de construire de son usine, située à Dunkerque (59).

Des batteries extrêmement prometteuses

En réalité, le permis de construire fut accordé le 16 décembre 2024 et l’autorisation environnementale signée le 18 décembre. Tout semble être en œuvre, donc, pour un début des travaux en 2025, avant un début de production courant 2027, avant une montée en capacité « au gré des conditions de marché », nous apprend ProLogium dans un mail envoyé à la rédaction.

Rappelons que la société taïwanaise annonce des performances assez exceptionnelles pour ses cellules. Ainsi, ProLogium promet une recharge de 300 km d’autonomie en 5 minutes ; les densités énergétiques dépassent largement celles des batteries actuelles, qu’elles soient de type LFP ou NMC, de quoi « économiser jusqu’à 300 kg et 44 % de volume » d’après la marque.

Une « vallée de la batterie » qui prend forme

Cette annonce de ProLogium fait écho à celle d’ACC (Automotive Cell Company, coentreprise entre Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz), qui a débuté la commercialisation de ses cellules fin 2024, et qu’on retrouvera notamment dans les Peugeot E-3008, E-5008 et DS N°8.

Notons également que ces deux gigafactories seront rejointes par celle de la société française Verkor, elle aussi située à Dunkerque, déjà en construction, et dont la production devrait débuter à l’été 2025. Ces cellules devraient, entre autres, se retrouver dans le plancher de la future Alpine A390.