Cette nouvelle voiture électrique allemande veut se tourner vers l’hydrogène : pourquoi c’est une mauvaise idée

Attendue pour 2026, la prochaine génération du BMW iX5 va évoluer en profondeur. Cette grande voiture électrique devrait également se décliner en une inédite version dotée d’une motorisation à hydrogène.

BMW fait partie des constructeurs qui possèdent déjà une gamme de voitures électriques assez fournie. Et c’est plutôt une bonne chose, car on se rappelle que l’Union Européenne va interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir du 1er janvier 2035. La marque allemande est donc tout à fait dans les temps.

Une nouvelle alternative

Aujourd’hui, le constructeur propose quasiment une auto électrique sur chaque segment, de l’i4 à l’iX en passant par l’iX1 et la grande berline i7. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et la firme veut évidemment continuer son offensive électrique. C’est ce que confirme le site britannique Autocar, qui explique que BMW va lancer dès 2026 une nouvelle génération de son SUV star, le X5.

Ce dernier prendra le nom d’iX5 et il sera le premier des six nouveaux modèles lancés au cours des trois prochaines années, qui viseront à électrifier intégralement la gamme. Il sera cependant encore vendu en parallèle de la version thermique, avec des variantes essence, diesel et hybrides rechargeables.

Les informations sont encore minces, mais on sait que le SUV électrique ne reposera pas sur la plateforme Neue Klasse, qu’inaugurera le prochain iX3 fin 2025, mais plutôt sur une profonde mise à jour de la plateforme CLAR des BMW iX ou i4. Elle devrait ainsi bénéficier d’une architecture 800 volts, de quoi diminuer les temps de recharge à environ 20 minutes, et bénéficier d’une version ultra performante signée M.

Et surtout, il aura le droit à une étonnante version fonctionnant à l’hydrogène. Cette dernière ne devrait cependant pas voir le jour tout de suite, puisqu’elle n’arriverait que dans le courant de l’année 2028. Cette déclinaison sera équipée d’un groupe motopropulseur développé en partenariat avec Toyota.

Pour aller plus loin

« Ces espoirs et ces fantasmes » : pourquoi la voiture à hydrogène ne remplacera jamais la voiture électrique selon ces experts

Mais pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été dévoilée sur la fiche technique de cette version. Cependant, on sait que cette motorisation est loin d’être parfaite, et surtout, elle n’est pas vraiment idéale pour l’environnement. On peut évoquer les risques de fuite lors du ravitaillement, alors qu’on sait que l’hydrogène reste polluant, notamment dans sa production.

N’oublions pas non plus le rendement est très bas d’une voiture électrique à pile à combustible, surtout par rapport à une électrique « classique » à batteries. Autrement dit, une voiture à hydrogène peut rouler trois fois moins loin qu’une auto électrique avec la même quantité d’énergie disponible.

Pour aller plus loin

Ce graphique prouve l’hérésie de la voiture à hydrogène sur l’électrique

Enfin, l’hydrogène vert coûte très cher à produire et le stockage pose encore problème, en raison là encore de coûts élevés. Bref, de nombreux obstacles se dressent face au développement de cette alternative.

Pas une nouveauté

Une chose est sûre, l’idée de produire une version dotée d’une pile à combustible de son iX5 ne date pas d’aujourd’hui pour BMW. En effet, en août 2022 déjà, le constructeur avait déjà confirmé l’arrivée d’un SUV à hydrogène, dont la production en grande série devait initialement démarrer dans le courant de l’année 2025 – le projet semble avoir pris un peu de retard. Une flotte pilote d’une centaine de iX5 à hydrogène avait vu le jour en 2023 pour des tests grandeur nature.

Selon un cadre de l’entreprise, cette motorisation serait particulièrement adaptée aux SUV, qui offrent de l’espace pour loger le réservoir ainsi que les batteries. Et ce malgré les nombreux inconvénients, notamment sur le plan écologique. Néanmoins, la prochaine génération du SUV aura aussi bien le droit à un choix de plusieurs alternatives électriques : hybride, hybride rechargeable, et 100 % électrique à batterie.

Côté style enfin, cette prochaine génération devrait avoir le droit à deux feux originaux en forme de croix, et elle reprendra certains éléments des concepts Neue Klasse. Les lignes devraient être plus lisses, dans le but notamment de réduire le Cx (coefficient de traînée). Mais nous en saurons sans doute plus au cours des prochains mois.