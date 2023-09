On est monté à bord des prochaines BMW électriques : une vraie claque ultra prometteuse

Le salon de Munich 2023 a ouvert ses portes et nous avons pu monter à bord de la BMW du futur, électrique et ultra connectée.

Les médias du monde entier avaient été conviés à ce que BMW attendait avec une impatience à peine contenue : pouvoir nous présenter ses modèles du futur. Un futur pas si lointain puisqu’il prendra vie d’ici deux ans, dès 2025.

En réalité pour le moment, il n’y a qu’une seule voiture à voir, un concept répondant au doux nom de Vision Neue Klasse. Pour ceux qui n’auraient pas fait allemand LV1 (ni même LV2), ça se traduit par « nouvelle classe ». Pour rappel, « Neue Klasse » est l’appellation de la nouvelle plateforme qui accueillera pas moins de six nouveaux modèles électriques en 24 mois. À partir de 2025 donc.

À l’issue d’une conférence de presse durant laquelle Oliver Zipse, le président du conseil d’administration de BMW, a rappelé la montée en force de la circularité et de la digitalisation, nous avons pu monter à bord de la BMW Vision Neue Klasse afin de vous donner un avant-goût de ce qui nous attend dans le futur. Et ça s’annonce excitant.

Un design extérieur en simplicité

Après quelques minutes de conférence, voici que la scène s’ouvre et que la voiture apparaît au loin. À travers la fumée et la pénombre, la BMW Vision Neue Klasse affiche tout de suite, et de loin, sa présence grâce à sa calandre lumineuse. Et que ceux qui s’inquiétaient de la suite que donnerait BMW aux gigantesques (qui a dit « monstrueuses » ?) calandres des récentes i7 et XM se rassurent, le futur est bien plus raisonnable.

La calandre s’étale sur toute la largeur, mais tout en finesse, affichant une signature lumineuse là encore relativement sobre, bien qu’ayant un effet 3D. Les feux sont à LED, mais les pièces donnant l’effet 3D n’ont pas été détaillées. En revanche, BMW nous le dit : les chromes vont disparaître, et c’est la lumière qui la remplacera.

Une fois la voiture devant nous, on s’étonne des proportions bien plus équilibrées et sportives que sur les photos : 4,69 m de long, ce qui correspond à une BMW Série 3. La berline fait moins monocorps, et sa carrosserie en trois volumes, avec un capot et une malle de coffre bien dessinés, apparaît de manière plus claire, faisant là aussi un clin d’œil au passé, rappelant notamment la BMW Série 3 E30 des années 90.

On note rapidement deux choses : la simplicité du dessin, qui fait écho au fait que BMW réduit de manière drastique le nombre de pièces de la voiture, dans une volonté de circularité. Mais également le fait que des pièces apparaissent noires, comme brutes, à l’image des bas de caisse latéraux et autres pare-chocs. Il s’agit là de matériaux recyclés et recyclables.

Calandre lumineuse à l’avant Signature lumineuse arrière

À une époque où les voitures sont de plus en plus bunkerisées avec des ceintures de caisse qui réduisent la surface vitrée à sa plus simple expression, cette BMW Vision Neue Klasse est une vraie bouffée d’air frais. L’habitacle est baigné de lumière avec le grand pare-brise et le toit entièrement vitré qui fait la jonction avec la vitre arrière.

Les vitres bénéficient aussi d’une belle surface notamment grâce à la technologie E Ink qui permet d’augmenter la surface vitrée tout en permettant de proposer une interaction avec les passagers, grâce à une cinématique qui accueille les personnes montant à bord.

Un intérieur baigné de lumière

Ne s’agissant encore que d’un concept, et notre rencontre avec lui ne se déroulant qu’à quelques heures de l’ouverture à la presse et au public du salon IAA de Munich 2023, il aura fallu se montrer persuasif pour monter à son bord. Mais pour les lecteurs de Frandroid, rien n’est impossible.

D’ailleurs, on comprend assez rapidement pourquoi BMW ne souhaite pas que les allées et venues dans ce show car s’enchaînent. La fragilité est apparente, les vitres sont collées et ne montent ni ne descendent… et on nous confie que l’ouverture de la porte se fait par télécommande après avoir activé un bouton sous la voiture. Pas simple.

De ce fait, nous n’avons pas pu tester l’ouverture automatique de la porte avec la voiture qui détecte notre présence. Mais une fois celle-ci ouverte, l’invitation à prendre le volant se fait ressentir immédiatement grâce à ces sièges moulés et garnis d’un très beau velours jaune qui éclaire encore un peu plus l’habitacle.

La position de conduite est sportive, le volant multifonctions à portée de main, tout comme l’écran central à peine tourné vers le conducteur, mais pourtant très accessible.

Connectivité du futur

La BMW Vision Neue Klasse ne nous plonge pas seulement dans le futur design des BMW mais également dans les solutions qui arriveront très prochainement pour proposer une expérience utilisateur de pointe. Et cet avant-goût que nous avons eu en rentrant dans le concept nous a bluffés.

À commencer par ce que BMW appelle le Panoramic Vision, qui est un affichage tête-haute qui prend absolument toute la largeur du pare-brise sur une bande d’une quinzaine de centimètres. Et force est de constater que BMW tient la une technologie prometteuse basée sur un écran Matrix LED signé Samsung disposé à plat sous le pare-brise et dont l’image sera reflétée parfaitement bien dessus.

La communication se fait ainsi avec le passager avec qui le conducteur gère le passage des infos, vitesse, navigation, multimédia, mais aussi l’écran central qui simplifie l’envoi d’infos sur ce HUD. D’ailleurs, un second affichage tête haute vient se superposer côté conducteur au Panoramic Vision, cette fois-ci pour les infos de conduite. Et que ceux à qui cette profusion d’écrans, réels ou projetés, fait peur, sachez que tout se fait de manière la plus simple et intuitive possible. Avec des infos qui s’affichent de manière très lisible.

Tout ce dispositif s’inscrit dans la future génération de BMW iDrive que nous vous détaillons dans cet article.

Moins de consommation, plus d’autonomie

Évidemment cette nouvelle génération de modèles à venir matérialisée par ce concept Vision Neue Klasse sera 100 % électrique. En réalité, la plateforme Neue Klasse a été optimisée pour les futurs modèles zéro émission de la marque. D’ailleurs, BMW nous parle ici de modèle de 6e génération, celle-ci débutant précisément en 2025.

Pour cela, le constructeur de Munich a tablé sur tous les facteurs qui jouent sur la consommation et donc l’autonomie d’une voiture électrique. De la motorisation, à l’aérodynamique, en passant par le poids, les pneumatiques, la gestion de la climatisation et bien sûr du système électrique, tout a été passé au crible pour pouvoir arriver à des chiffres plus que prometteurs.

Ainsi, par rapport à un BMW iX3 propulsion actuel, le futur SUV basé sur la Neue Klasse promet 25 % de consommation en moins, ce qui nous emmène autour de 13 kWh aux 100 km. Et la future berline promet -20 % de consommation par rapport à une i4 eDrive40, ce qui pourrait aboutir à une consommation autour de 11 kWh/100 km.

Dans le même temps, les futures productions BMW de 6e génération seront équipées d’un système à haute tension de 800 volts permettant de recharger bien plus vite : jusqu’à 300 km récupérés en 10 minutes.

Quant à la batterie, notamment grâce à l’emploi de nouvelles cellules rondes et non plus prismatiques, elles promettent une densité en hausse de 20 %. L’autonomie s’en trouvera grandement améliorée avec une augmentation allant jusqu’à 30 % par rapport aux modèles actuels. De quoi tutoyer les 800 km.

Notre avis sur la BMW Vision Neue Klasse

Voir un concept en photos et le découvrir en vrai et même pouvoir monter dedans, ça change tout. Et cette BMW Vision Neue Klasse nous a fait une bien meilleure impression en réel, avec des proportions plus équilibrées, plus de présence visuellement et des technologies qui ne paraissent pas si éloignées de la réalité qu’elles le pourraient.

Si le concept ne verra évidemment jamais le jour en tant que tel, il nous projette dans un futur pas si lointain : deux ans seulement. On ne sait pas encore exactement comment cette future et sixième génération de véhicules BMW se matérialisera en premier – berline, SUV – mais force est de constater que BMW, pourtant sur le marché de l’électrique depuis plus de dix ans (la i3 est sortie en 2013), passe à la vitesse supérieure dans l’électrification de sa gamme. Et c’est très prometteur.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.