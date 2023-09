BMW dévoile le visage de ses futures voitures électriques, avec une autonomie XXL

BMW dévoile son concept Neue Klasse à l'occasion du salon de Munich 2023, une voiture 100 % électrique de taille moyenne qui annonce le design et les technologies des futures productions de la marque. Voici à quoi devrait ressembler, notamment, la future série 3 électrique, l'hypothétique BMW i3.

Avec le salon de Munich (IAA 2023) qui ouvre ses portes ce 5 septembre 2023, BMW joue à domicile. Dans sa ville natale. Et à côté des BMW i7 Protection et iX5 Hydrogen, c’est surtout le futur de la marque qui se présente à nous avec le concept Vision Neue Klasse.

Si vous suivez l’actualité de BMW ou plus généralement de la mobilité électrique, peut-être le nom de ce prototype vous dit-il déjà quelque chose. Et ce serait bien normal, car la firme bavaroise l’évoque déjà depuis un certain temps, mais pas tant sous les traits d’un modèle bien spécifique que d’une, que de LA plateforme qui accueillera de nombreux modèles 100 % électrique à venir.

Si Neue Klasse désigne donc une sorte de kit à tout faire qui sera adapté aux futurs modèles de la marque, il est ici personnifié par un concept en dur qui nous aide à nous projeter dans les promesses de BMW que l’on pourrait traduire ainsi : plus d’autonomie, plus d’efficience et plus de technologies.

Un design du futur qui évoque le passé

Bien plus ancré dans la réalité que le concept BMW i Vision Circular présenté il y a tout pile deux ans, et qui nous projetait dans la mobilité telle que vue par BMW pour 2040, la BMW Vision Neue Klasse reprend les traits d’un show car plus récent, le i Vision Dee du CES de Las Vegas début 2023. Mais comme s’il était plus proche d’une réalité industrielle. Pour autant il conserve le mot « Vision » dans l’appellation, ce qui instaure toujours une certaine distance avec l’arrivée sur la route.

Pour rester attaché à la marque, le designer de la marque Adrian van Hooydonk a donné à ce concept quelques marqueurs bien spécifiques à BMW, comme les passages de roues marqués, la lunette arrière reculée ou encore le fameux avant en « nez de requin ». D’ailleurs on imaginerait très bien les fameux phares ronds des années 1970-1980-1990 s’intégrer dans cette calandre qui diminue en taille (ouf !) par rapport aux dernières productions pour s’élargir sur toute face avant.

Les grandes surfaces vitrées latérales qui baignent l’habitacle de lumière naturelle font également référence aux BMW du siècle dernier, tout comme la carrosserie tricorps de la voiture.

Des BMW plus faciles à recycler

Toujours à l’extérieur, la carrosserie qui aspire à un dessin plus simple que sur les générations actuelles avec des surfaces entièrement lisses, se pare d’une teinte légèrement jaune censée lui donner une personnalité conviviale. Une couleur qui tranche avec le jupes latérales et les pare-chocs noirs qui permettent d’abaisser visuellement la hauteur de la voiture.

Un matériaux noir que l’on remarque aussi dans les ouvertures de portes et qui traduit la volonté de BMW de travailler avec des matériaux recyclés. Ces derniers améliorent la circularité, tandis que le démontage simplifié et le peu de matériaux utilisés permettent d’optimiser le recyclage des modèles qui seront basés sur l’architecture Neue Klasse.

Signature lumineuse et interaction

Ce concept Vision Neue Klasse permet également des interactions avec les personnes extérieures via différents effets lumineux. Une animation en trois dimensions accueille ainsi le conducteur qui s’approche de la voiture. À l’arrière, ce sont des éléments imprimés en 3D et juxtaposés qui donnent un effet de profondeur à la signature lumineuse.

Toujours à l’extérieur, c’est la technologie E Ink dans la partie inférieure des vitres latérales qui interagit avec le conducteur en l’accueillant. Autant d’éléments qui ne font qu’annoncer l’explosion technologique à laquelle on fait face à l’intérieur. Car cette Vision Neue Klasse reprend à son compte les technologies numériques intérieures déjà croisées sur le dernier concept en date, le i Vision Dee.

Quant à l’intérieur, il promet de relayer l’écran de cinéma pourtant hyper impressionnant de la BMW i7 aux oubliettes tant on se retrouve ici dans le futur. Grâce au BMW iDrive de nouvelle génération, ce concept Vision Neue Klasse, et les futurs modèles de série, auront un affichage tête haute panoramique sur toute la largeur du pare-brise (BMW Panoramic Vision). Alors que les boutons auront presque intégralement disparu de l’habitacle, un assistant personnel aidera le conducteur à agir sur la voiture.

BMW eDrive de sixième génération

Dans la même veine que l’utilisation de matériaux recyclés, BMW a pris soin rendre cette Neue Klasse la plus responsable de l’environnement possible. Une démarche déjà entamée on s’en souvient sur la BMW i3 dont l’usine de production était alimentée à l’énergie éolienne. Ici la Vision Neue Klasse est sortie de la nouvelle usine de Debrecen qui n’a utilisé aucun combustible fossile.

La Neue Klasse promet également d’avoir été optimisée aussi bien au niveau du poids que de la résistance à l’air et au roulement. Ce qui fait également écho à la BMW i3 qui, en son temps (la production s’est arrêtée en 2022), utilisait une cellule monocoque en carbone pour réduire le poids au maximum, et des pneus particulièrement fins pour limiter les frottements et donc optimiser l’efficience.

BMW introduit sur cette Vision Neue Klasse la technologie eDrive de sixième génération avec de nouvelles cellules de batterie cylindriques, 20 % plus efficaces que les cellules prismatiques. La vitesse de recharge promet également d’être 30 % plus rapide, et l’autonomie 30 % plus grande.

Avec des chiffres plus concrets, il est possible que les futures BMW électriques ne mettent que 12 minutes pour se recharger, avec une autonomie estimée à environ 800 km sur le cycle d’homologation WLTP.

Neue Klasse, c’est pour quand ?

En l’état, cette BMW Vision Neue Klasse ne verra jamais le jour. Il n’y aura peut-être même pas de berline tricorps qui lui ressemble d’ici un bout de temps. Mais ce concept nous fait voir plus loin et ce sont les solutions, les technologies de la voiture qui arriveront sur les futures BMW électriques. Lesquelles seront évidemment basées sur l’architecture Neue Klasse.

Encore un peu de patience puisque BMW ne mettra pas sur route de modèle issu de la plateforme Neue Klasse avant 2025, avec l’équivalent de la BMW Série 3 100 % électrique.

