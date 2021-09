i Vision Circular, la voiture électrique de 2040 selon BMW

BMW présente de nombreuses nouveautés au salon de l'automobile IAA qui a lieu à Munich cette semaine. Il y a le SUV électrique iX et la berline i4, ainsi qu'un nouveau concept iX5 Hydrogen. Mais aux côté de ces voitures électriques de production et de ces prototypes à hydrogène, le concept BMW i Vision Circular va marquer les esprits.

À la base, la BMW i Vision Circular est une voiture électrique à quatre places de quatre mètres de long avec un intérieur spacieux. Cependant, s’arrêter à cette description serait une erreur. Cette voiture est beaucoup plus que ça.

Chaque matériau utilisé pour concevoir l’iVision Circular est soit un matériau secondaire – un matériau qui a déjà été utilisé dans le cycle de vie d’un autre produit – soit un matériau provenant de sources durables et recyclables.

Même le processus de fabrication est différent. Il n’y a aucun collage ou matériau composite dans la fabrication de la Vision Circular. Au lieu de cela, BMW a usé d’attaches astucieuses comme que des cordons, des boutons-pression et des attaches rapides. Même les roues sont munies de fixations à verrouillage central, avec une clé à douille spéciale, ce qui diminue la quantité de matériaux nécessaires pour fixer les roues aux moyeux. Cette clé à douille peut même être utilisée pour retirer plusieurs autres composants du véhicule.

Pour aller encore plus loin, la carrosserie de la BMW i Vision Circular n’est pas peinte. Au lieu de cela, l’aluminium secondaire qui compose la coque du corps principal donne une finition anodisée or clair, surnommée Anodized Mystic Bronze. L’arrière du corps est fabriqué à partir d’un acier traité par la chaleur, appelé Temper Blue Steel, pour donner ce rendu spécial à l’arrière.

