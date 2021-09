BMW : entre scooter et moto, ce concept électrique urbain veut séduire les jeunes générations

À quelques jours du salon IAA Mobility de Berlin, BMW lève le voile sur son tout premier concept de moto électrique urbaine répondant au nom de Concept CE 02. Ses premières caractéristiques techniques ont été révélées.

Comme avant chaque salon automobile, les constructeurs ne manquent pas l’occasion de teaser leur futur produit exhibé pendant l’événement. Et à quelques jours du coup d’envoi de l’IAA Mobility 2021, sis à Munich, BMW Motorrad fait partie des premiers à dégainer et à présenter un tout nouveau concept de moto électrique urbaine.

Le Concept CE 02, reflète la « nouvelle interprétation de la mobilité urbaine intelligente » de l’entreprise allemande. Pour elle, ce n’est ni une moto classique ni un scooter, mais une « offre de mobilité exaltante et hautement émotionnelle ». Outre ses superlatifs marketing bien trouvés, le constructeur est heureusement rentré dans les détails techniques.

Jusqu’à 90 km d’autonomie

À ce stade, ce deux-roues correspond à un équivalent 125cc avec sa puissance maximale de 11 kW. D’un poids d’environ 120 kilos, cette bécane jouit d’une vitesse de pointe de 90 km/h et d’une autonomie annoncée de 90 km. Des jantes de 15 pouces avec freins à disque complètent cette formule.

« Avec ses dimensions compactes et ses proportions adaptées, il s’adresse aussi clairement à un nouveau groupe cible : les personnes âgées de 16 ans et plus, qui n’ont jamais conduit de moto auparavant, mais qui sont ouvertes aux nouvelles expériences, aux technologies intelligentes », précise la firme d’outre-Rhin.

Promettant un centre de gravité bas favorable à la dynamique de conduite, le Concept CE 02 se démarque visuellement par la grosseur de ses roues, propre au segment des motos. Sa longue selle permettra d’accueillir un second passager à l’arrière, alors qu’un écran sur le guidon affichera des informations de conduite.

Rendez-vous le 6 septembre

La signature lumineuse est quant à elle représentée par un feu avant en forme de carré noir et dotée de quatre éléments LED. À l’arrière, BMW a opté pour deux petites lamelles translucides, elles aussi à technologie LED.

Pour en savoir davantage à son sujet, rendez-vous le 6 septembre, où BMW tiendra une conférence virtuelle.