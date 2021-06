BMW a dévoilé tous les détails techniques de sa dernière berline familiale, l’i4. Autonomie, équipements, technologies embarquées, recharge et prix : on fait un point complet sur cette future rivale de la Tesla Model 3.

Officialisée en mars 2021, la BMW i4 n’avait à l’époque pas révélé tous ses secrets. C’est désormais chose faite au travers d’un nouveau communiqué de presse publié par la marque allemande, qui détaille aussi bien la fiche technique de son modèle électrique que son calendrier et sa grille tarifaire.

Une BMW i4 qui se défend face à la Model 3

Sachez tout d’abord que la BMW i4 se déclinera en deux modèles : une version classique nommée i4 eDrive40, et une autre performance — comme attendue — baptisée i4 M50. En transmission intégrale, cette dernière revendique une puissance de 544 ch (400 kW) et une autonomie WLTP de 510 kilomètres.

Grâce à l’option Sport Boost, son couple de 795 Nm lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 3,9 secondes. De belles performances en prévision, donc. La BMW i4 eDrive40 propose 340 ch (250 kW), pour une autonomie légèrement plus intéressante portée à hauteur de 590 kilomètres WLTP.

Quant à sa capacité à accélérer de 0 à 100 km/h, ce modèle propulsion effectue cet exercice en 5,7 secondes grâce à un couple de 430 Nm. Cette berline familiale profitera aussi d’une charge rapide allant jusqu’à 200 kW : de quoi récupérer 164 et 140 kilomètres d’autonomie en 10 minutes, sur les modèles eDrive40 et M50, respectivement.

Sur le papier, cette BMW i4 a-t-elle les épaules pour rivaliser avec la Tesla Model 3, sa future concurrente sur le marché ? Pour opposer les deux bolides, il faut d’abord trouver un élément de comparaison tarifaire. Cela tombe bien, puisque la BMW i4 eDrive40 vendue 59 700 euros vient se frotter à la Model 3 Performance à 59 990 euros.

Tesla plus véloce

L’automobile californienne se fait ainsi dépasser d’une courte tête en termes d’autonomie, qui pointe à 567 kilomètres. En revanche, impossible de l’égaler sur les performances, elle qui file 261 km/h en vitesse maximale, pour un temps de 3,3 secondes afin d’atteindre les 100 km/h. Encore une fois, Tesla maîtrise son sujet.

Ensuite, les préférences de chacun et chacune iront du côté de l’allemande ou de l’américaine selon l’expérience utilisateur proposée. La BMW empreinte les codes esthétiques haut de gamme de la marque pour proposer un habitacle digne de ce nom, lorsque Tesla joue la carte de la sobriété et de l’épuré poussée à l’extrême.

Il n’empêche, la BMW i4 tend à s’approcher de cette philosophie avec un habitacle relativement dépouillé, mais tout de même composé d’un écran de 12,3 et 14,9 pouces en guise d’instrumentation numérique et de système d’info-divertissement. Android Auto, Apple CarPlay et la connectivité 5G sont de mise.

La firme d’outre-Rhin évoque également un vitrage à isolation acoustique, du préchauffage et climatisation à distance, des sièges Advanced et un volant sport de série, une caméra de recul, la conduite à une pédale, une alerte de collision frontale et de sortie de voie ou encore un radar de stationnement.

BMW i4 : prix et date de sortie

Plusieurs autres fonctionnalités sont disponibles en option : régulateur de vitesse actif avec assistant automatique de limitation de vitesse, assistant directionnel, contrôle de la trajectoire, assistant de marche arrière et visualisation Surround View et Remote 3D View, pour ne citer qu’elles.

La première année, chaque client se voit offrir l’offre Active et le forfait Ionity Plus, qui leur donnent accès à des tarifs préférentiels sur les bornes du réseau. Attendues en concession en novembre 2021, les BMW i4 eDrive40 et i4 M50 seront disponibles au prix de 59 700 et 71 650 euros, respectivement.