La BMW i4 électrique dévoilée : Tesla n’a qu’à bien se tenir

Si les SUV électriques ont la côte ces derniers temps, c'est aujourd'hui au tour des berlines d'être sur le devant de la scène. En effet, BMW a révélé les détails de la tant attendue i4 électrique prévue cette année : on vous dit tout.

Lors de la conférence annuelle de BMW qui s’est tenue aujourd’hui à Munich, la future BMW i4 « Gran Coupé » électrique a été dévoilée. Après quelque temps où les SUV étaient à l’honneur, il semble que c’est au tour des berlines électriques d’avoir le vent en poupe en 2021.

Avec son allure sportive, son comportement dynamique exemplaire, la BMW i4 est une vraie BMW bien qu’étant exemptes d’émissions polluantes locales. Le cœur de la marque BMW bat désormais de façon entièrement électrique. Pieter Nota, BMW

Une berline sportive pour cette année

Disponible dans le courant de l’année 2021 d’après la firme allemande, la BMW i4 sera proposée en différentes versions, donc une BMW M Performance disposant d’une puissance de 390 kW (équivalant à 530 ch) et un 0 à 100 km/h abattu en « environ » 4 secondes. Une des versions disponibles coiffera la Tesla Model 3 au poteau en termes d’autonomie, puisque la BMW i4 affichera 590 km WLTP. Il faudra toutefois attendre encore quelques semaines pour avoir l’ensemble des détails de la gamme.

On peut d’ores et déjà imaginer qu’il y aura plusieurs capacités de batterie différentes pour cette i4 électrique, et que le modèle M Performance sera équipé de la plus grosse batterie, afin d’avoir toute la puissance disponible sur demande. L’intérieur du véhicule reste pour l’instant un mystère, BMW se gardant bien de ne pas tout dévoiler trop tôt pour maintenir les acheteurs potentiels en haleine.

Il est fort probable toutefois que l’écran incurvé de la nouvelle interface iDrive soit de la partie.