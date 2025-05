Ce nouvel historique sur Google Contacts va vous faire gagner un temps fou

Il y a sur nos applications des nouveautés qui passent inaperçu, et d’autres qui apportent un vrai plus, une fonctionnalité dont il est aisé de comprendre l’intérêt au quotidien. En farfouillant dans le code de l’application Google Contacts, Android Authority a identifié une nouvelle fonction qui appartient, vous en conviendrez sûrement, à la seconde catégorie.

En l’occurrence, Google travaille au déploiement d’un historique d’activité pour les contacts. Ce dernier devrait permettre, après avoir accordé à l’application Contacts les autorisations nécessaires, d’avoir un rapide aperçu des échanges récents (appels ou SMS) que vous avez eu avec un contact en particulier.

Notons que ce n’est pas tout à fait la première fois que Google mise sur un historique d’activité pour l’application Contacts.

Récemment, la firme avait en effet déployé un Widget qui permettait justement de faire apparaître l’historique des échanges avec un contact spécifique sur l’écran d’accueil. L’historique en question devrait donc intégrer prochainement l’application Contacts en elle-même.

Cette nouveauté, qui n’a pas encore été déployée à grande échelle par Google, est pour l’instant contenue uniquement dans la dernière build de l’application Contacts (version 4.54.40.752377034). Elle répertorie vos derniers appels et messages avec le contact sélectionné, et permet d’ouvrir en un clic la conversation correspondante dans le cas d’un échange SMS (ou RCS), ou bien de lancer un appel.

À noter par contre que l’aperçu des derniers SMS ou RCS échangés ne fonctionne que pour les messages textuels, pas pour les images. Par ailleurs, si Google ne trouve pas d’activité récente avec le contact sélectionné, l’application n’affichera tout simplement pas la section « Activité récente ».

Quoi qu’il en soit, cette nouveauté est bien partie pour être adoptée par Google. Elle devrait l’être bientôt, vraisemblablement avec la prochaine mise à jour de Google Contacts.

