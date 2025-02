Sur iPhone, Chrome va gagner une des fonctionnalités star d’Android

Après être un temps resté une exclusivité Android, Circle to search arrive doucement sur les autres plateformes avec un déploiement en cours sur iOS.

Circle to Search – Google Pixel 8 // Source : ElR – Frandroid

La recherche par image est de plus en plus populaire sur smartphone et Google ne veut pas louper le coche. Après avoir déployé sa fonctionnalité « Circle to search » sur Android et sur Chrome, la firme commence à rendre l’outil disponible sur iPhone et iPad.

Comme l’a remarqué Android Authority, le navigateur de Google sur iOS est en train de gagner cette fonctionnalité bien pratique.

Simple comme un gribouillis

Depuis le menu Chrome sur iOS, il suffit de sélectionner l’option « Rechercher avec Lens », d’entourer vulgairement l’objet de votre désir (il est aussi possible de juste taper sur l’image ou de la surligner avec un gribouillis.) et de laisser l’algorithme de Google mouliner quelques secondes. Idem sur l’application Google où l’option se niche dans le menu aux trois points horizontaux.

Au-delà de simplement l’utiliser pour trouver des images similaires à celle que vous cherchez, il est aussi possible d’en faire un outil de reconnaissance de caractère, d’identification de lieux ou de shopping si vous trouvez un objet qui vous intéresse sur une vidéo YouTube par exemple.

Bien évidemment, les résultats associés seront dopés à l’IA, 2025 oblige.

Circle to search sur iPhone // Crédit : Google

Si l’outil ne s’appelle pas explicitement « Circle to Search », il fonctionne de la même manière. À vrai dire, la distinction entre les deux outils made in Google n’est de toute façon pas très claire.

Dans tous les cas, il est plaisant de voir que Google offrir un accès plus large à ses algorithmes de recherche visuelle. Lens était déjà accessible via l’app Google, mais de manière bien moins pratique.

Google, roi de la recherche visuelle ?

Limitation d’iOS oblige, la recherche visuelle ne fonctionne qu’au sein de Chrome et de l’app Google, là où elle est invocable depuis n’importe où sur les téléphones Android.

Dans la pratique cependant, l’outil fonctionne exactement de la même manière, ouvrant une fenêtre pop-up avec les résultats de la recherche. À terme, un bouton dédié devrait faire son apparition sur la barre d’outils du navigateur, exactement comme avec Chrome sur PC.

Actuellement en déploiement, la fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines sur toutes les installations de Chrome et Google sur iOS. D’après la firme, Lens (et son rejeton Circle to Search) est déjà utilisé chaque mois pour plus de 20 milliards de recherches dans le monde. Ajoutez à ça les utilisateurs et utilisatrices iOS et vous obtenez une domination de Google sans pareil sur le secteur de la recherche par image.