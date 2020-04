Quel est le meilleur iPad en 2020 ? Nos conseils pour bien choisir

Il y a quelques années la gamme iPad était simple est claire. En 2020, on n'y comprends plus rien. On vous explique tout pour que vous puissiez trouver l'iPad qui vous correspond le mieux.

Y a-t-il vraiment un meilleur iPad ? Oui : le plus cher. Le meilleur iPad sur le papier n’est cependant pas forcément celui qui vous conviendra le mieux. Pas besoin d’investir dans un iPad Pro si vous souhaitez simplement avoir une tablette pour consulter du contenu dans votre canapé ou ailleurs. Puisque la gamme des tablettes d’Apple s’est largement enrichie ces dernières années au point de perdre en clarté, nous avons décidé de mettre tout ça à plat pour que vous puissiez facilement trouver l’ardoise qui conviendra à vos usages.

Apple iPad Pro 2020 : la meilleure tablette du moment

Cupertino a commercialisé son nouvel iPad Pro en mars 2020. Si le design n’évolue pas par rapport aux précédents modèles, et évolue techniquement avec pour la première fois sur une tablette d’Apple un double capteur photo à l’arrière, couplé à un Lidar. L’intérêt de ce dernier reste limité au quotidien, mais il a le mérite de permettre certaines interactions intéressantes, notamment pour faire de la réalité augmentée.

L’iPad hérite du processeur Apple A12 de l’année dernière, mais dans une version améliorée numérotée A12Z (après l’A12X du modèle précédent). Plus de performances au menu bien évidemment. On retrouve également un écran 120 Hz « True Tone », qui ajuste sa colorimétrie en fonction de l’ambiance lumineuse et le support de l’Apple Pencil ainsi que du clavier « smart keyboard » et surtout du futur Magic Keyboard à paraître prochainement.

Enfin, comme souvent sur les iPad, l’autonomie annoncée est 10h et on sait les données d’Apple assez fiables sur ces questions. En pratique, il tient une journée de travail. Comme un ordinateur. Car c’est bien ça qu’est l’iPad Pro, un outil de travail. Il n’est réalité à recommander que pour ces usages, ceux qui veulent un objet pour consommer se tourneront vers une iPad plus classique et moins cher. Rappelons qu’il est disponible en deux diagonales : 11 ou 12,9 pouces. Vous retrouverez tous les détails dans notre test de l’iPad Pro 2020.

Pourquoi choisir l’iPad Pro (2020)

Si vous êtes un Pro

Si vous voulez le meilleur iPad du moment

iPad Air : l’iPad par défaut

L’iPad Air est toujours au catalogue, les années passent de rafraîchissement en rafraîchissement… et demeure à ce jour l’incarnation type de la tablette tactile. Entre son écran Retina de 10,2 pouces, « True Tone », son processeur A12 et le support des accessoires comme l’Apple Pencil, elle dispose de tous les atours d’une bonne tablette. Son autonomie est par ailleurs identique à peu de chose près à celle du modèle Pro.

Que perd-on principalement par rapport à l’iPad Pro ?

Le design borderless et Face ID (TouchID à la place)

Quelques centimètres de diagonale d’écran

« True Motion » (l’écran 120 Hz)

Un petit peu performances

Le double capteur photo et le Lidar

Les versions 512 Go et 1 To

Le connecteur USB C

Autrement dit, vous perdez les raffinements qui font de l’iPad Pro un modèle professionnel, mais vous conservez la compatibilité avec les accessoires si vous aimez dessiner par exemple. Notez qu’il dispose d’un connecteur Lightning, moins versatile que l’USB C du modèle Pro. L’iPad Air est le modèle à tout faire, le cœur de gamme, l’équilibre idéal. Si votre budget le permet, c’est l’iPad pour lequel il faut opter en l’absence d’usage spécifique.

Pourquoi choisir l’iPad Air ?

L’iPad à tout faire, c’est le choix « par défaut »

Apple iPad : l’iPad pas cher

Sous l’iPad Air vient se positionner l’iPad « tout court », c’est une tablette expurgée dans certaines caractéristiques appréciables, mais secondaires. Par exemple, le processeur commence à dater, le design est légèrement moins raffiné et l’écran est un peu plus petit. L’iPad est donc la tablette « essentielle » qui sera idéale pour une personne souhaitant une ardoise simple à utiliser grâce à iOS et s’en servant principalement pour consommer du contenu, surfer sur le web et rester en contact avec ses proches. En clair, on le recommande à toutes les grandes mamans, tous les grands-papas… ou les jeunes et un peu moins jeunes ados.

Que perd-on par rapport à l’iPad Air ?

0,3 pouce de diagonale

Un peu de finesse

L’écran True Tone

Des performances de façon un peu plus notable

32 Go de stockage par défaut (version 128 en option)

Comme on peut le voir les deux plus gros problèmes de cet iPad sont les performances en retrait dû à l’Apple A10, un processeur lancé en fin 2016 avec les iPhone 7 et le stockage limité à 32 Go, c’est assez peu au regard des standards actuels, mais reste suffisant pour les usages basiques. Si vous avez quelques euros à ajouter, la version 128 Go reste toutefois un choix plus pérenne. Vous pourrez retrouvez plus de détails dans notre test de l’iPad (2019).

Pourquoi choisir l’iPad ?

Pour avoir une tablette basique, mais efficace malgré tout

iPad Mini : petit et mignon… et pas forcément utile

Apple est l’un des rares fabricants de tablettes à avoir conservé un modèle d’une diagonale d’environ 7 pouces, 7,9 en l’occurrence avec l’iPad Mini. C’est certes une tablette accomplie, mais à l’heure où la plupart des smartphones arborent des écrans d’environ 6 pouces, on peut douter de l’intérêt de s’offrir un appareil supplémentaire pour gagner un 2 pouces de plus. Apple l’a compris et c’est pour ces raisons que l’ardoise prend en charge l’Apple Pencil, mais là encore celui qui dessine préférera sans doute un modèle de plus grande taille. Techniquement, mise à part sa taille, l’iPad Mini est strictement identique à l’iPad Air. Il est donc tout aussi polyvalent… mais en petit format.

Pourquoi choisir l’iPad Mini ?

Si vous trouvez l’iPad Air trop grand

Pour aller plus loin

L’iPad peut-il remplacer en ordinateur portable ?

Grâce à la prise en charge des claviers et des souris, l’iPad — surtout pour la version Pro de 12,9 pouces — se rapproche de plus en plus d’un ordinateur. C’est une réalité. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’un iPad tourne sous iOS, vous serez donc limité aux applications disponibles sur l’App Store d’Apple, ainsi que par moment sur la puissance disponible. Pour certains usages, l’iPad (Pro) peut remplacer effectivement un ordinateur, mais pas pour tout le monde.

Quels sont les accessoires compatibles avec l’iPad

Depuis l’arrivée d’iOS 13 puis 13.4, l’iPad est désormais compatible avec tous les claviers et souris Bluetooth ainsi que les Trackpads. Si vous souhaitez vous procurer une souris pour ce dernier, vous pouvez consulter notre guide des meilleures souris sans fil. Pour le clavier, le plus adapté est sans aucun doute le smart Keyboard d’Apple et prochainement le Magic Keyboard. Toutefois, si vous possédez déjà du matériel Bluetooth il devrait fonctionner avec votre nouvel iPad. Vous pouvez également investir dans un Apple Pencil.

Dois-je acheter un Apple Pencil avec mon iPad ?

L’Apple Pencil est un accessoire très sympathique à utiliser avec l’iPad, que cela soit pour annoter des documents ou dessiner. Ceci étant, si les pro y trouveront sans doute un usage, il sera largement dispensable pour le commun des mortels.