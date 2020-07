Cdiscount : les meilleures offres des soldes, du Galaxy S20 à la Xiaomi M365 Pro

Pour les soldes d'été 2020, Cdiscount baisse le prix de nombreux produits. Du Samsung Galaxy S20 à l'iPhone XS Max en passant par le Roborock S5 Max ou la Xiaomi M365 Pro, on a sélectionné pour vous de belles promotions. Voici les meilleures sélectionnées par nos soins.

C’est enfin l’heure des soldes d’été 2020 ! Cdiscount ne déroge pas à la règle et fait partie des nombreux commerçants à proposer des promotions. On a fait le tri et on a sélectionné pour vous les meilleures offres tech du e-commerçant français.

La gamme Samsung Galaxy S20 à partir de 709 euros

Samsung Galaxy S20 classique à 709 euros

Premier membre de la famille Galaxy S20, il est le plus « abordable » des trois Galaxy S20, mais reste tout de même un flagship de très haute volée. Son design est toujours aussi soigné et son écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces est un bonheur à utiliser. Il partage avec ses congénères le SoC Samsung Exynos 990 aux performances importantes, ici couplé à 8 Go de RAM (12 dans sa version 5G).

Le Samsung Galaxy S20 en bref

Le plus abordable des S20 qui reste néanmoins un excellent flagship

Une déclinaison 5G avec 12 Go de RAM

Le Samsung Galaxy S20 est disponible chez Cdiscount à 709 euros au lieu de 909 euros dans son coloris Bleu, Gris et Rose.

La déclinaison 5G et 12 Go de RAM du Samsung Galaxy S20 est disponible chez Cdiscount à 809 euros au lieu de 1009 euros dans son coloris Bleu, Gris et Rose.

Samsung Galaxy S20+ à 809 euros

Prenez le Galaxy S20 Classique, agrandissez-le un peu en passant l’écran de 6,2 à 6,7 pouces, ajoutez-lui une plus grande batterie (de 4000 à 4500 mAh) et vous aurez le Samsung Galaxy S20+. On garde les qualités du petit frère avec son design et son écran magnifique, ses excellentes performances, le tout dans un format plus grand avec davantage d’autonomie.

Le Samsung Galaxy S20+ en bref

Les qualités du Galaxy S20 classique dans un smartphone…

…Plus grand et…

…Plus autonome

Le Samsung Galaxy S20+ est disponible chez Cdiscount à 809 euros au lieu de 1009 euros dans son coloris Bleu, Gris et Noir.

La déclinaison 5G et 12 Go de RAM du Samsung Galaxy S20+ est disponible chez Cdiscount à 909 euros au lieu de 1109 euros dans son coloris Bleu, Gris et Noir.

Samsung Galaxy S20 Ultra à 1159 euros

On passe au mastodonte de la famille. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est la version sous stéroïdes du flagship coréen. On augmente encore sa taille avec un écran de 6,9 pouces, on ajoute une batterie de 5 000 mAh, 12 Go de RAM et la compatibilité 5G. Enfin, la grosse amélioration est sur l’appareil photo où le capteur principal passe de 12 à 108 Mpx (avec Pixel-bending) et de 10 à 40 Mpx à l’arrière.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra en bref

Un Samsung Galaxy S20 sous stéroïdes

12 Go de RAM

Un appareil photo plus performant

Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G est disponible chez Cdiscount à 1159 euros au lieu de 1359 euros dans son coloris Gris et Noir.

La gamme Samsung Galaxy S10 à partir de 479 euros

Samsung Galaxy S10e à 479 euros

Le Samsung Galaxy S10e est la version « Essential » de la gamme Galaxy S10. À sa sortie, il était l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché et il l’est encore aujourd’hui. On a un écran poinçonné Dynamic AMOLED de 5,8 pouces pour être plus facile à prendre en main. On a un très bon double capteur 16 + 12 mégapixels, le toujours performant SoC Samsung Exynos 9820 avec 6 Go de RAM. On ne peut que regretter une autonomie parfois à la traîne…

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un flagship compact

Une partie photo satisfaisante

La puissance du Exynos 9820

Le Samsung Galaxy S10e est disponible à 479 euros sur Cdiscount au lieu de 759 euros dans son coloris Noir, Blanc, Vert et Rouge.

Samsung Galaxy S10 à 549 euros

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique du flagship 2019 de Samsung. On retrouve l’écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces, le SoC Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive et son triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels. Son autonomie s’améliore un peu par rapport au S10e avec une plus grosse batterie (de 3100 à 3400 mAh).

Le Samsung Galaxy S10 en bref

Son magnifique écran

Son triple capteur photo

8 Go de RAM

Le Samsung Galaxy S10 est disponible à 549 euros sur Cdiscount au lieu d’un prix de départ de 909 euros dans son coloris Noir, Blanc, Vert et Rouge.

Samsung Galaxy S10+ à 619 euros

Le Galaxy S10+ apporte quelques améliorations par rapport au Galaxy S10 classique. Tout d’abord, on rajoute un capteur photo à l’avant pour rendre l’appareil photo encore plus performant et polyvalent, on agrandit l’écran en le passant de 6,1 à 6,4 pouces et on monte la capacité de la batterie à 4100 mAh. On a en somme l’un des meilleurs smartphones de 2019, qui est encore très séduisant.

Le Samsung Galaxy S10+ en bref

Encore l’un des meilleurs écrans du marché

Des performances de haute volée

Une autonomie plus que confortable

Le Samsung Galaxy S10+ est disponible à 619 euros sur Cdiscount au lieu d’un prix de départ de 1009 euros dans son coloris Noir, Blanc, Vert et Rouge.

La Samsung Galaxy Tab S5e à 399 euros

Dans le milieu des tablettes Android, Samsung est l’un des rares acteurs à proposer des produits intéressants. Cette Galaxy Tab S5e en fait partie, avec son orientation milieu de gamme, elle offre un très bon écran Super AMOLED, un design réussi et surtout une excellente autonomie permettant de tenir près de deux journées sans problème.

La Samsung Galaxy Tab S5e en bref

Une excellent écran Super AMOLED

Un bon design

L’autonomie irréprochable

La tablette Samsung Galaxy Tab S5e est disponible à 399 euros sur Cdiscount au lieu de 419 euros.

L’iPhone XS Max à 769 euros

Apple est très capricieux en ce qui concerne les promotions sur ses iPhone, alors en voir une sur le très bon XS Max est toujours un plaisir. On retrouve les points forts des smartphones made in Cupertino avec le magnifique écran de 6,5 pouces Super Retina XDR, un processeur Apple A12 Bionic qui est toujours l’un des plus performants du marché et un double capteur photo 12 + 12 mégapixels. Son design est toujours aussi soigné et petit à petit, on se met à accepter la présence de l’encoche intégrant les différents capteurs, dont ceux de FaceID.

L’iPhone XS Max en bref

La qualité de fabrication d’Apple

Un magnifique écran

Des performances de très haute volée

L’iPhone XS Max est disponible à 769 euros sur Cdiscount au lieu d’un prix de lancement de 1259 euros dans son coloris Or, Argent et Gris Sidéral.

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro à 389 euros

La Xiaomi M365 Pro est sans aucun doute l’un des meilleurs modèles de trottinette électrique. Sa conception robuste en aluminium lui permet de supporter une charge de près de 100 kg et rouler avec beaucoup de maniabilité et de confort. Son cadran numérique affiche la vitesse, l’autonomie restante et lequel des trois modes de conduite (Eco, Standard ou Sport) est activé. Son endurance de 45 km est plus que large pour une utilisation en ville.

La Xiaomi M365 Pro en bref

Une conception robuste

Son cadran numérique

Une endurance de 45 km

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro est disponible à 389 euros chez Cdiscount au lieu de 489 euros.

La trottinette Go Ride 80Hybrid à 99 euros

Si la trottinette Xiaomi est au-dessus de votre budget, la Go Ride 80Hybrid est une bonne alternative. C’est une trottinette « entrée de gamme » qui offre quand même l’essentiel. Vous avez une charge maximale de 90 kg, une autonomie bien plus petite de 8 km qui reste tout de même assez confortable pour des petits trajets en ville si vous la rechargez entre l’aller et le retour.

La Go Ride 80 Hybrid en bref

Une trottinette abordable

Un poids léger de 8 kg

Une vitesse de 15 km/h

La trottinette électrique Go Ride 80Hybrid est disponible à 99 euros sur Cdiscount au lieu de 110 euros.

L’aspirateur robot Roborock S5 Max à 399 euros

Le Roborock S5 Max est un aspirateur robot qui, en plus d’être excellent dans ce domaine, possède une petite particularité supplémentaire : la serpillière. Il peut ainsi aspirer puis nettoyer votre sol sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit si ce n’est le programmer depuis l’application companion sur votre smartphone. Contrôlable à distance, il est un excellent produit pour toute personne qui en a marre de faire ce genre de corvées.

Le Roborock S5 Max en bref

Un excellent aspirateur robot

Qui passe la serpillière

Qui est contrôlable à distance

L’aspirateur robot Roborock S5 Max est disponible à 399 euros chez Cdiscount au lieu de 549 euros.

Le Bose QuietComfort 35 II à 199 euros

Dans le marché des casques Bluetooth, le Bose QC 35 II est une référence. Sa qualité sonore, son excellente réduction de bruit active et son confort en ont fait l’un des modèles les plus populaires. L’expertise de Bose a fait de casque le coup de cœur de beaucoup de personnes, avant que son successeur ne prenne sa place. Mais grâce à cela, on peut profiter de belles réductions et voir ce casque haut de gamme devenir de plus en plus abordable.

Le Bose QuietComfort 35 II en bref

Une très bonne qualité de son

Une excellente réduction de bruit active

Un confort à l’épreuve du temps

Le casque Bose QuietComfort 35 II est disponible à 199 euros sur Cdiscount au lieu d’un prix de départ de 379 euros.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

