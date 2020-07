Fnac et Darty : voici les meilleures offres tech des soldes de l’été 2020

C'est enfin le top départ des soldes d'été 2020 chez la plupart des e-commerçants français, dont les enseignes Fnac/Darty. Au programme : des smartphones, objets connectés, casques audio, ordinateurs, téléviseurs et vidéoprojecteurs avec des promotions très intéressantes. Bien évidemment, nous avons choisi les meilleures offres pour vous uniquement.

Après avoir été décalées, les soldes de l’été 2020 se déroulent finalement du 15 juillet jusqu’au 11 août prochain. Les offres concernent tous les secteurs, y compris la tech, avec de nombreux produits incontournables à prix fortement réduit.

Cette sélection regroupe uniquement les promotions des enseignes Fnac et Darty. Les voici en un clin d’œil :

Il y a d’ailleurs un avantage à commander à la Fnac si vous êtes adhérents. La carte Fnac+, par exemple, permet de bénéficier d’une livraison express gratuite en illimité. Elle se négocie en ce moment à 8 euros au lieu de 49 grâce au code promo EXPRESS. C’est une option à envisager afin d’optimiser vos achats pendant les soldes, et même après quand arrivera le Black Friday en fin d’année. Darty ne propose pas de formule similaire.

Smartphones

Pack Xiaomi Redmi Note 8 à 169 euros

Le Xiaomi Redmi Note 8T est toujours un excellent smartphone malgré l’arrivée de son successeur. Il est puissant grâce à son Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM, autonome jusqu’à 2 jours avec sa batterie de 4 000 mAh (charge rapide via USB-C) et débrouillard en photo avec son module 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. De plus, il est livré aujourd’hui avec deux accessoires pour assurer sa protection au quotidien.

Notre test est disponible en suivant ce lien.

En bref

Une belle autonomie

Une belle polyvalence photo

Une belle puissance grâce au Snapdragon 665

Le prix du pack, incluant le Xiaomi Redmi Note 8T avec une coque de protection et un verre trempé, tombe aujourd’hui à 169 euros sur Darty et fnac.com, contre 229 euros habituellement.

Oppo A5 2020 à 149 euros

L’Oppo A5 2020 est un smartphone entrée de gamme avec un rapport qualité/prix presque tout aussi intéressant que Xiaomi, notamment face au Redmi Note 8T. Pour preuve, il possède la même puissance que ce dernier grâce à l’intégration du Snapdragon 665, ici épaulé par 3 Go de mémoire vive. Il est même plus endurant que son rival chinois en embarquant une batterie de 5 000 mAh. Cependant, la qualité photo est moins bonne avec 12 + 8 + 2 + 2 mégapixels, mais la polyvalence est bien là.

En bref

La puissance du Snapdragon 665

La grosse batterie de 5 000 mAh

(compatible charge rapide via USB-C)

Au lieu de 199 euros, l’Oppo A5 2020 passe à seulement 149 euros sur Darty et fnac.com à l’occasion des soldes d’été 2020.

Si vous souhaitez acquérir un smartphone Oppo légèrement plus performant, le modèle A9 2020 avec 128 Go de stockage est quant à lui remisé à 199 euros au lieu de 229.

Objets connectés

Lenovo Smart Display 8 à 79 euros

Le Lenovo Smart Display 8 intègre un écran suffisamment grand pour apprécier de nombreux contenu, que ce soit dans la cuisine en suivant votre recette Marmiton, dans le salon pour diffuser du contenu vidéo ou musical via Chromecast ou encore dans l’entrée pour contrôler l’ensemble de vos objets connectés du bout des doigts. Il tourne sous l’OS Smart Display de Google et permet même de passer des appels vidéos via Google Duo (ou autre) grâce à sa caméra frontale de 5 mégapixels.

Rendez-vous sur notre test complet du Lenovo Smart Display si vous voulez en savoir davantage.

En bref

Un design réussi

Google Assistant intégré

De nombreuses fonctionnalités, comme le Chromecast

Le Lenovo Smart Display est disponible dans sa version 8 pouces à 79 euros au lieu de 179 et dans sa version 10 pouces à 99 euros au lieu de 239.

Facebook Portal Mini à 99 euros

Facebook Portal Mini est un écran connecté qui intègre l’assistant d’Amazon, Alexa, et les services de Facebook comme WhatsApp et Messenger. Avec un écran 8 pouces et une webcam avec un angle de vision de 114°, le Portal Mini se positionne comme un système de visioconférence pour appeler ses proches via les services Facebook. La partie sonore est également à l’honneur avec de très bons haut-parleurs pour vos appels ou simplement pour écouter de la musique.

En bref

Amazon Alexa intégré

De très bons haut-parleurs

Une webcam avec angle de vision de 114 degrés

Le Facebook Portal Mini est disponible à 99 euros au lieu de 149.

Apple Watch Series 3 à partir de 199 €

Pas besoin de l’Apple Watch dernier cri afin de profiter d’un second écran pour son iPhone. L’Apple Watch Series 3 n’embarque évidemment pas toutes les nouveautés des récents modèles, mais elle propose (presque) toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée en 2020. De plus, c’est à ce jour la solution la plus abordable pour profiter de WatchOS.

En bref

Le design authentique d’Apple

L’autonomie estimée à 18 heures environ

Les nombreuses fonctionnalités et applications disponibles

Au lieu de 229 euros, l’Apple Watch Series 3 est disponible à 199 sur fnac.com et Darty, pour le modèle 38 mm.

Le format 42 mm est quant à lui affiché à 229 euros au lieu de 259, en Blanc ou en Noir.

Ordinateurs portables

Pack HP + Souris + Housse à 449 euros

Voici un pack intéressant qui inclus une souris sans fil et une housse de transport en plus d’un ordinateur portable convaincant pour son prix. Il est équipé d’un Intel Core i3 1005G1 de dixième génération, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. C’est un laptop idéal pour faire de la bureautique, car il aura du mal à faire tourner des jeux sans une carte graphique dédiée. Cependant, ce n’est plus vraiment un problème à l’air du cloud gaming si vous utilisé d’ores et déjà Stadia ou GeForce Now. Un excellent pack d’entrée de gamme pour faire tourner Windows 10 dans de bonnes conditions !

En bref

Son écran de 14 pouces

La connectique assez fournie

Le bon rapport qualité/prix du pack

Au lieu de 599 euros, le pack de l’ordinateur HP 14S-DQ1009NF est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Darty, soit 150 euros d’économie.

Asus ROG Zephyrus G14 à 1 499 euros

L’Asus ROG Zephyrus G14 est un ultraportable orienté gaming très performant et relativement compact qui s’équipe de la nouvelle génération des processeurs AMD Ryzen Zen 2, que l’on retrouvera très bientôt avec la PlayStation 5. Sa configuration avec un AMD Ryzen 7 4600HS, d’une GTX 1660 Ti épaulé par 16 Go de RAM et d’un SSD 512 Go profite d’une réduction de 300 euros. C’est tout simplement l’un des meilleurs meilleurs à ce prix !

En bref

L’écran 14 pouces à 120 Hz

Les performances de haute volée

Un excellent rapport qualité/prix lors des French Days

Au lieu de 1 799 euros, l’Asus ROG Zephyrus G14 est aujourd’hui disponible à 1 499 euros sur fnac.com.

Image et son

Jabra Elite 85h à 179 €

Le Jabra Elite 85h n’arrive pas à la cheville de ses concurrents Bose et Sony, mais c’est tout de même un excellent casque audio à ce prix. Son autonomie est bien supérieure avec jusqu’à plus de 40 heures de musique non-stop. La qualité sonore est également très agréable, notamment grâce à une signature sonore beaucoup moins marquée que chez les autres. Il embarque également une fonctionnalité de réduction active du bruit. Elle est globalement efficace, mais moins poussée.

Lisez notre test complet du Jabra Elite 85h pour en savoir plus.

En bref

Une autonomie au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace

Une qualité audio au rendez-vous, sans signature sonore

Le casque sans fil Jabra Elite 85h est disponible à 179 euros sur fnac.com et Darty, contre 299 euros à son lancement. On le trouve en plusieurs coloris : Noir, Titane, Bleu et Beige.

Sony HT-G70 à 399 euros

La Sony HT-G70 est une barre de son couplée à un caisson de basse sans fil annoncée en 2020. Elle permet d’avoir un rendu 3.1 grâce à trois haut-parleurs inclus dans la barre de son et est compatible avec les sources Dolby Atmos et DTS:X pour recréer un son 3D sans enceinte arrière ou accrochées au plafond.

En bref

Un rendu audio supérieur à celui de n’importe quel TV

Une compatibilité avec les sources Dolby Atmos et DTS:X

HDMI eArc et Bluetooth

Darty propose une remise immédiate de 100 euros sur la Sony HT-G70 pendant les soldes d’été.

Xiaomi Mi Laser à 1 199 euros

Le Xiaomi Mi Laser est un vidéoprojecteur vraiment impressionnant. Il a la particularité de projeter une image de grande taille (environ 70 pouces) sur une très courte distance. L’image peut atteindre jusqu’à 150 pouces avec un recul qui reste faible. Le projecteur utilise la technologie Digital Light Processing Projection (DLP) et propose une définition maximale Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Lisez notre test détaillé du Xiaomi Mi Laser pour en savoir plus.

En bref

L’interface Android TV

Une image Full HD jusqu’en 150 pouces

Une bonne colorimétrie et une luminosité correcte

Au lieu de 1 590 euros depuis son lancement, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Laser à courte distance focale est aujourd’hui disponible à 1 199 euros sur Darty et fnac.com.

Samsung The Frame 65 pouces à 1 799 euros

Avec sa gamme The Frame, Samsung essaye de casser les codes du téléviseur classique en proposant un rendu plus proche d’un tableau, à accrocher de préférence à un mur. Cette gamme a su trouver ses adeptes parmi celles et ceux qui ne souhaitent pas transformer leur salon en temple pour leur téléviseur, tout en conservant un produit aux caractéristiques haut de gamme.

En bref

Un design original et discret

La dalle LED de 65 pouces

La connectique HDMI 2.1

Le boîtier One Connect

Au lieu de 1999 euros, le nouveau téléviseur The Frame 2020 de Samsung en 65 pouces baisse à 1 799 euros pour les soldes chez Darty.

