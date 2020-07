Soldes d’été 2020 : les meilleures OFFRES en DIRECT

Les soldes d'été ont débuté. Retrouvez dans cet article notre sélection des meilleures offres de l'événement en direct.

Les soldes d’été 2020 ont lieu de 15 juillet au 11 août. Comme à chaque événement d’importance, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions et Bons Plans en direct. Vous retrouvez ci-dessous toutes les offres que nous répétons au fur et à mesure, certaines sont traitées également dans des articles en bonne et due forme, d’autres non.

Les codes de réduction

Le coup d’envoi sera donné le mercredi 15 juillet à 8 heures précises, les commerçants doivent justement respecter cet horaire précisé par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dépendant du ministère de l’Économie.

Vous trouverez les principales offres sur les pages dédiées des e-commerçants, avec les codes promos valables :

Les meilleures offres en direct

Les meilleurs forfaits sans engagement Le complet Prixtel Forfait 4G 5 - 50 Go 14 juillet 2020 Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ 9,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, De 5Go à 7.5Go/mois Options Forfait ajustable Pendant 1 an RED Forfait 4G - 60 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 13€ 15€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Série spéciale Free Forfait 4G - 80 Go 14 juillet 2020 Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 12,99€ 19,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen: 34 Mb/s Débit montant moyen: 7 Mb/s Couverture 4G Population: 93% Couverture 4G Territoire: 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Tous les forfaits mobile

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

