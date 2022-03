Android 12 peut s’installer sur votre Galaxy S9 ou Note 9… en trichant un peu

Ils ne sont pas très anciens, mais les Galaxy S9 / S9 Plus et Note 9 ne profitent pas des dernières mises à jour Android. Bloqués sur Android 10, ces deux appareils peuvent pourtant migrer sur du logiciel flambant neuf... en passant par Noble ROM. On vous explique.

Samsung déployait récemment son logiciel One UI 4.1 sur ses Galaxy S10 et Note 10. Ces deux familles d’appareils étaient alors mises à jour vers Android 12 — une bonne nouvelle qui s’étendait aussi au Galaxy Note 10 Lite. Ce dernier n’était pourtant pas prédestiné à se revêtir de One UI 4.1, et pour cause, sa puce (l’Exynos 9810, gravée en 10 nm) commence gentiment à dater : elle remonte à 2018.

Si l’on en parle, c’est parce que ce SoC est celui qui motorisait cette même année les vénérables Galaxy S9 / S9 Plus et Galaxy Note 9 : deux gammes qui, elles, n’ont pas profité du sésame logiciel généreusement prodigué par Samsung au Note 10 Lite. Il existe heureusement, depuis peu, une manière de remédier à ce désagrément.

Noble ROM à la rescousse… du moins si vous savez bidouiller

Conscient que les Galaxy S9 / S9 Plus et Galaxy Note 9 sont théoriquement capables de gérer Android 12, un développeur officiant pour XDA a mis au point une nouvelle version de Noble ROM capable de porter One UI 4.1 et la dernière version d’Android sur ces deux familles de produits. En l’occurrence, Noble ROM 2.1 est compatible avec les variantes coréennes et globales des Galaxy S9 / S9 Plus et du Galaxy Note 9. Par rapport à Noble ROM 2.0, cette nouvelle version apporte un nombre conséquent d’améliorations et de corrections de bugs, avec en prime la prise en charge du contrôleur DualSense de la PlayStation 5.

Bien sûr, l’installation de cette ROM ne peut se faire sans déverrouillage préalable du bootloader de votre Galaxy S9 ou Note 9. Il faut ensuite installer TWRP pour flasher la ROM sur l’appareil cible. Cette opération nécessite un certain savoir-faire. Notez par contre que les versions américaines et canadiennes des deux appareils ne sont pas compatibles avec Noble ROM 2.1 du fait de leur processeur Snapdragon et de leur bootloader bloqué. Une information importante si vous aviez acheté votre Galaxy S9 / Note 9 en Amérique du Nord.

Noble ROM 2.1 pour les Galaxy S9 est téléchargeable à cette adresse, tandis que la version vouée aux Note 9 est accessible ici.

