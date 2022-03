Les Samsung Galaxy S10 et Note 10 profitent aussi de One UI 4.1 (Android 12)

La valse des mises à jour logicielles continue pour tous les fabricants de smartphones : Samsung n'y fait pas exception et propose la mise à jour vers One UI 4.1 même sur ses modèles un peu plus anciens, les Galaxy Note 10 et S10.

En janvier, la série des Galaxy S10 et Note 10 avait reçu la mise à jour vers One UI 4.0, basé sur Android 12. Samsung déploie à présent la 4.1, légère évolution de One UI 4, qui contient en plus le correctif de sécurité du mois de mars. Les Galaxy S10, S10e, S10 Plus, les Galaxy Note 10 et Note 10+, mais aussi les versions 5G de ces modèles, sont concernés. En effet, Samsung propose la mise à jour même à des appareils qui ont maintenant trois ans. D’après SamMobile, le déploiement aurait débuté en Europe, d’abord en Suisse.

One UI 4.1 : les nouveautés

Elle apporte ainsi de nouvelles fonctionnalités intéressantes sur les smartphones Galaxy. Il s’agit notamment de Google Duo Live Sharing, des Smart Widgets, ou encore d’une nouvelle version du clavier Samsung. Samsung a aussi ajouté des fonctions d’édition photo, à commencer par la Reflection Eraser et la Shadow Eraser, qui permettent d’effacer les reflets et ombres indésirables sur une image. On citera aussi la possibilité de partager des informations d’identification de Wi-Fi via le Partage rapide, ou encore des améliorations sur l’appli Samsung Health. Côté appareil photo, le rendu des portraits en basse lumière a été amélioré.

Cette mis à jour vers One UI 4.1 intègre bien le patch de sécurité Android de mars qui vise à corriger des bugs. Si vous possédez l’un de ces modèles, vous pouvez vérifier manuellement si la mise à jour est disponible en vous rendant dans vos paramètres, puis dans Mise à jour logicielle.

