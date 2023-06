La majorité des utilisateurs Android ont deux ans de retard malgré une percée d’Android 13

Android 13 réalise une petite percée pour occuper 15 % du parc Android sur la fin du semestre 2023, soit environ 10 points de plus qu'en janvier. Android 11 reste toutefois la version la plus utilisée.

Nous ne vous apprendrons sans doute rien en affirmant qu’Android 13 est la dernière version stable du système d’exploitation mobile poussé par Google. Et alors qu’Android 14 se peaufine en bêta pour être prêt d’ici à la rentrée, de plus en plus de smartphones (et tablettes) tournent sur Android 13.

Ainsi, après un bon démarrage déjà observé en janvier dernier, la version 13 T « Tiramisu » a encore gagné du terrain sur le premier semestre 2023. Android 13 représente désormais 15 % du parc Android contre 5,2 % en début d’année. C’est ce que l’on peut observer dans les données d’Android Studio, l’outil officiel permettant aux développeurs d’apporter leurs applications sur l’OS de Google.

Android 13 au pied du podium

Notez que les données en question ont été mises à jour le 30 mai 2023. Une question demeure : quelle est la version d’Android la plus utilisée dans le monde ? La première place est toujours occupée par Android 11 R qui s’arroge 23,1 % du parc malgré une légère baisse (24,4 % en janvier). En d’autres termes, la majorité des utilisateurs et des utilisatrices Android compose avec un retard de deux ans — Android 11 a été déployé en 2020 contre 2022 pour Android 13.

Pour sa part, Android 13 T passe de la cinquième à la quatrième place du classement, devançant ainsi Android 9 Pie.

Google a encore beaucoup d’efforts à faire pour taire les critiques — plus ou moins justifiées — adressées à l’encontre de la fragmentation Android. Toutefois, la firme de Mountain View et les différents acteurs impliqués dans le processus montrent des signes encourageants d’améliorations dans cet exercice.

Rappelons en outre que la version d’Android sur laquelle tourne votre smartphone ne représente qu’une partie de votre expérience logicielle. Beaucoup de smartphones profitent d’interfaces constructeurs qui n’attendent pas les mises à jour d’Android pour proposer des nouveautés. En outre, de plus en plus de marques s’efforcent de maintenir un suivi logiciel pour les patchs de sécurité quelques années après avoir arrêté de proposer les dernières versions d’Android sur un appareil.

