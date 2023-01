Android 13 réalise un très bon départ, mais une autre version d’Android reste la préférée

Android 13 est déjà présent sur 5,2 % du parc Android. Android 11 reste toutefois la version de référence.

Il y a ce que nous écrivons chaque jour sur ce site, que les mises à jour sont une donnée importante à l’achat d’un smartphone, que de plus en plus les constructeurs rallongent la durée de vie des téléphones, et puis il y a la réalité. Lancé le 15 août 2022 sur les Google Pixel, déjà pas mal porté chez beaucoup de constructeurs, Android 13 reste le fait d’une minorité.

Le 18 janvier 2023, Google a mis à jour sa fameuse répartition des versions d’Android dans son logiciel de développement, Android Studio. L’occasion de se rendre compte vraiment de l’impact des diverses mises à jour, mais aussi de la quantité d’utilisateurs·rices qui conservent des versions plus anciennes.

Android 11 domine toujours

C’est la première fois qu’Android 13 apparait dans ce tableau. La dernière version d’Android s’est invitée sur 5,2 % du parc, ce qui nous semble un plutôt bon score, sans doute aidé par le déploiement très rapide de l’interface chez de nombreux constructeurs, Samsung en tête, mais aussi Oppo et OnePlus pour ne citer qu’eux.

Android 12 représente encore 18,9 % du parc, tandis qu’Android 11 continue de dominer avec 24,4 % des smartphones.

Rien d’étonnant à cela, les versions d’Android sont toujours excessivement fragmentées. Le 4 août 2022, peu de temps avant le lancement d’Android 13, Android 12 ne représentait encore que 13,3 % du parc. Android 11 était alors en tête avec 26,7 %.

On peut aussi expliquer cette fragmentation par le fait que jusqu’à il y a encore peu de temps, le sujet de la durée des mises à jour sur smartphones n’était pas vraiment sur la table. Or, à mesure que les nouveautés d’une génération à l’autre s’amaigrissent, et sans doute poussé par la montée des idéaux écologistes, le sujet a pris de l’ampleur. Si bien que Samsung, Oppo et OnePlus délivrent aujourd’hui quatre mises à jour majeures d’Android.

