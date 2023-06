Le Surface Duo n’est pas mort : il profite d’Android 13 (mais pas grâce à Microsoft)

Un développeur indépendant a réussi à concevoir une adaptation d'Android 13 sur les Surface Duo, les smartphones pliables à deux écrans de Microsoft, qui avaient été de échecs commerciaux.

Souvenez-vous il y a deux ans : Microsoft lançait presque coup sur coup les Surface Duo et Surface Duo 2. Des smartphones « pliants » avec deux écrans séparés au format livre. Une promesse moins chère que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung et dédiée à la productivité. S’il n’y a pas eu de nouvelle itération depuis, c’est pour une raison claire : ces modèles ont été des échecs commerciaux. Deux modèles dont les mises à jour se sont arrêtées à Android 12L : depuis, plus rien. Toutefois, un développeur a créé une build Android 13 pour les Surface Duo.

Il y a neuf mois, Microsoft publiait une dernière mise à jour mineure pour les Surface Duo, désormais bloqués sous Android 12L. À première vue, les deux modèles ne devraient pas passer à Android 13, ni même à Android 14, prévu pour septembre prochain. Un ancien développeur de la firme du nom de Thai Nguyen, amoureux du produit, s’est mis en tête d’apporter Android 13. Sur le papier, c’est facile, mais lui voulait aller plus loin : l’OS s’adapte correctement aux deux écrans du smartphone.

Finally it's here. Android 13 Pixel Experience for Surface Duo.

It took a bit longer than expected, but I finally can say it's somewhat usable.

Most of the work was in getting Android to react to Duo various postures correctly…. pic.twitter.com/2f2ybTRnbd

— Thai Nguyen 💻 (@nqtspinner) June 22, 2023