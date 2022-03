Android 12.1 (Android 12L) est disponible, voici les smartphones et tablettes compatibles

Google a commencé à déployer Android 12L vers certains de ses smartphones. Cette nouvelle version d'Android vise surtout à s'adapter aux grands écrans, qu'il s'agisse des smartphones pliants ou des tablettes.

En octobre dernier, Google présentait une toute nouvelle version d’Android, spécialement dédiée aux smartphones à grand écran et aux tablettes : Android 12L. Cinq mois plus tard, et après avoir été lancé en bêta, Android 12L est finalement déployé en version finale sous le nom d’Android 12.1.

Huit smartphones déjà compatibles

C’est dans un billet de blog publié ce lundi que Google a annoncé le déploiement de cette nouvelle version d’Android à destination de ses smartphones Pixel. Pour l’heure sont concerné huit anciens smartphones de Google, les Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5 et Google Pixel 5a. Les modèles les plus récents, comme les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont ainsi pas encore disponibles à la mise à jour, mais le déploiement est attendu « plus tard dans le mois » comme l’indique le site 9to5Google.

Cette nouvelle version d’Android vise essentiellement à proposer une expérience distincte sur tablettes, une première pour une version d’Android depuis Honeycomb — Android 3.0, sorti en 2011. Néanmoins, elle concerne également les smartphones à commencer donc par ceux de Google. Nul besoin de s’enregistrer pour en profiter, les appareils seront mis à jour progressivement avec l’ajout de plusieurs fonctionnalités. C’est le cas de nouvelles animations lors de l’appui du doigt sur le lecteur d’empreintes digitales, d’une nouvelle sélection de papier peint sur l’écran d’accueil ou d’une refonte de l’écran des paramètres rapides.

Une version d’Android optimisée pour les tablettes

Mais c’est surtout pour les appareils à grands écrans qu’Android 12.1 va s’avérer pertinent. Pour les smartphones pliants ou les tablettes, cette mise à jour vers Android 12L va permettre de tirer parti des larges affichages. « Nous avons appris qu’une des raisons les plus répandues de dérouler l’écran de notification était pour nettoyer vos notifications. Sur 12L, nous avons déplacé les notifications et les tuiles rapides dans des colonnes dédiées pour vous laisser plus de place pour voir et faire glisser vos notifications », indique par exemple Google. Il en va de même dans les paramètres du smartphone, désormais divisés en deux colonnes avec la colonne de navigation à gauche et l’écran du menu sélectionné à droite.

Par ailleurs, Google semble s’être inspiré de ce que propose iPadOS et la plupart des systèmes d’exploitation pour PC en ajoutant une barre de tâches en bas de l’écran. Celle-ci pourra accueillir des applications qui pourront être lancées depuis n’importe quel écran. Cette barre va également permettre d’activer facilement le multi-écran en positionnant, comme on le souhaite, une application à gauche et une application à droite.

Dans un premier temps, seuls les anciens smartphones Pixel vont profiter de cette mise à jour. Après les Pixel 6, Google a annoncé que les appareils d’autres constructeurs pourraient profiter d’Android 12.1. C’est notamment le cas des appareils de Samsung, Lenovo et Microsoft. On imagine ainsi que les tablettes Samsung et Lenovo et que les smartphones pliants de Samsung et de Microsoft pourront ainsi profiter d’Android 12L, « plus tard dans l’année ».

