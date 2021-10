Android 12L : une nouvelle version pour tablettes et smartphones pliables

À l'occasion de l'Android Dev Summit 2021, Google a dévoilé Android 12L, une nouvelle version du système pensée pour les grands écrans. Cela concerne les tablettes, les smartphones pliables, mais aussi Chrome OS et les appareils avec un écran externe.

Certaines rumeurs évoquaient une mise à jour de mi-parcours pour Android 12. Bien qu’elle ne sera pas numérotée « Android 12.1 » comme certains le pensaient, cette version existe bel et bien, mais s’adresse uniquement aux appareils avec un écran « large ». Bienvenue à Android 12L.

Le retour des tablettes et l’arrivée des écrans pliants

On croyait le marché en berne, mais voilà que les tablettes font leur grand retour, entrainées par un iPad plus véloce que jamais. Sur les 12 derniers mois, Google affirme avoir enregistré près de 100 millions de nouvelles activations de tablettes, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente. De leur côté, les smartphones pliables continuent de se frayer une place avec une augmentation d’année en année de 265 % (merci Samsung). Enfin, Chrome OS continue également sa croissance de son côté (+92 %).

Au total, ce sont 250 millions d’appareils actifs avec un grand écran qui font tourner Android. Il était tant que Google leur apporte un peu d’attention et décide de leur proposer un écosystème digne de ce nom et non plus une interface pour smartphones mal étendue.

Android 12L : une version pour les grands écrans

Présentée à l’Android Dev Summit 2021, Android 12L est actuellement disponible en developer preview et peut être testée sur un émulateur. Il s’agit encore pour le moment d’une version à l’attention des développeurs afin qu’ils puissent optimiser leurs applications.

Android 12L s’adapte donc aux écrans larges pour ce qui est des notifications, des paramètres rapides, de l’écran de verrouillage, de l’écran d’accueil et plus encore. Le panneau des paramètres rapides se trouve par exemple séparé des notifications pour afficher deux colonnes distinctes sur les écrans dépassant les 600 dips (device-independent pixel).

Le multitâche mieux géré

Pour faciliter le multitâche, Android 12L apporte également une nouvelle barre de tâches, à l’instar de ce que proposent déjà iPadOS ou Chrome OS. Cela permet non seulement de passer rapidement d’une application à l’autre, mais aussi de facilement utiliser le multifenêtrage en glissant une application de cette barre sur un côté ou l’autre de l’écran.

Pour s’adapter aux différentes tailles d’écran et surtout aux différents ratios d’image, Google a également amélioré son mode de compatibilité. Les marques de smartphones peuvent en outre personnaliser le letterboxing des applications, depuis la couleur des contours jusqu’à l’importance de l’arrondi des angles. Le but est d’offrir un rendu le plus harmonieux et homogène possible entre les applications.

Une interface responsive

Les développeurs peuvent découper leurs applications en plusieurs fragments appelés « activités », qui peuvent désormais s’agencer plus simplement en fonction de la taille de l’écran. En affichant deux activités différentes par exemple. Ce nouveau fonctionnement devrait permettre aux développeurs d’adapter leurs applications très simplement et donc, on l’espère, très rapidement.

Pour cela, les développeurs pourront utiliser une API (à venir prochainement) leur permettant de facilement déterminer si l’écran est « compact », « moyen » ou « étendu », et ainsi adapter leur affichage à la volée.

Mieux encore, Google a pensé au Microsoft Surface Duo et ses possibles homologues ! Une API permet aux développeurs de détecter la potentielle charnière ou le pli d’un écran pliant pour service de séparateur au sein de l’application. De quoi rendre l’usage beaucoup plus naturel.

Date de sortie d’Android 12L

La version Android 12L est prévue « en début d’année prochaine, juste à temps pour la prochaine vague de tablettes Android et de [smartphones] pliants ». Par ailleurs, Google travaille d’ores et déjà avec plusieurs partenaires pour adapter cette version à leurs différents appareils.

On peut s’attendre « prochainement » à une sortie d’Android 12L sur la Lenovo Tab P12 Pro. Bien que cette version s’adresse avant tout aux appareils à écran large, elle sera également compatible avec les téléphones. Aussi, une beta sera disponible plus tard sur les Pixel, bien qu’ils ne devraient afficher aucun changement visible.

Il ne s’agit donc pas d’une version totalement différente comme on a pu le connaître à l’époque avec Honeycomb (Android 3.0, une version exclusive aux tablettes). Tant mieux.