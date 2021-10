Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 font un véritable carton en Corée

En Corée du Sud, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 se vendent aussi bien que les Galaxy Note 10 et Galaxy S8 à leur sortie, pourtant deux modèles parmi les plus populaires à leurs débuts. Ce lancement coréen annonce-t-il un carton mondial ?

Les ventes des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 auraient dépassé le million d’unités vendues en Corée ce week-end, selon le Korea Herald. Le journal avait déjà estimé en août que les précommandes sur ces deux modèles se chiffraient entre les 450 000 et 800 000 unités.

Si ces chiffres pouvaient s’avérer impressionnants à l’époque, on apprend aujourd’hui qu’il s’agissait d’une sous-estimation. Les précommandes ont atteint en réalité les 920 000 unités en Corée. De quoi être sûr que le million de ventes annoncé ne se révèle pas être ce coup-ci une boulette d’un officiel.

Seul inconvénient de ces chiffres, les deux nouveaux Galaxy Z y sont malheureusement comptabilisés ensemble et il semble pour l’heure impossible de connaître les ventes précises de chacun des deux modèles. Il se murmure cependant que le Z Flip 3 se vendrait –sans surprise du fait de son prix– deux fois plus que son compère.

Une trajectoire de fusée

Le chiffre symbolique du million de ventes serait donc dépassé un peu plus d’un mois après le lancement des pliants de Samsung dont la commercialisation a démarré le 27 août dernier.

Selon le journal, cela placerait les Z Fold 3 et Z Flip 3 sur une trajectoire comparable à celle des Galaxy Note 10 et Galaxy S8. Ces deux modèles avaient été parmi les plus rapides à atteindre ce fameux million de ventes en Corée.

Faut-il y voir là un signe que le pliant devient enfin populaire ? Difficile à dire tant l’engouement pour les produits Samsung est important dans le pays natal. Les chiffres de ventes mondiales, lorsqu’ils seront communiqués, nous permettrons sans doute d’y voir plus clair.