Attention à la facture : Bouygues Telecom augmente certains forfaits B&You

C’est une habitude de Bouygues Telecom. Certains abonnés recoivent une notification prévenant de l’augmentation du prix de leur forfait.

Si les indications du genre « prix à vie » ont disparu des publicités des forfaits mobiles sans engagement, ce n’est pas pour rien. Les opérateurs, en particulier Bouygues Telecom, ont en effet pris l’habitude de progressivement augmenter les prix de leurs abonnés.

Cette augmentation est souvent accompagnée d’une « amélioration du forfait » que l’abonné n’a absolument pas demandé.

B&You augmente ses forfaits de 2 euros par mois

Comme l’indique Univers Freebox, certains abonnés ont reçu une notification de migration vers la formule « B&You Max » à 2 euros de plus par mois. Cette augmentation accompagne une amélioration : 20 Go de data en plus en Europe et dans les DOM.

La hausse ne sera appliquée qu’à partir du mois d’août. De quoi laisser le temps aux abonnés concernés pour éventuellement changer de forfait vers un autre opérateur.

Attention toutefois, depuis le 9 juin 2025, Bouygues Telecom facture 5 euros de frais de résiliation à ses clients B&You. Free Mobile propose de rembourser les frais de résiliation, mais cela demande une démarche spécifique.