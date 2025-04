Forfaits télécom : comment l’offre B.iG peut vous faire économiser jusqu’à 440 € par an

Et si rassembler vos forfaits fibre et mobile pouvait vous rapporter gros ? C’est en tout cas la promesse de Bouygues Telecom avec son offre B.iG.

Pour faire baisser le montant de ses factures télécoms, il est naturel de vouloir changer un par un ses forfaits internet et mobile. Pourtant, il existe une solution bien plus simple pour y parvenir : l’offre B.iG de Bouygues Telecom.

Grâce à cette formule combinée, plus vous souscrivez de forfaits mobiles avec votre abonnement fibre, plus vous réalisez d’économies. Bouygues Telecom promet jusqu’à 440 euros de remises en fonction du nombre de lignes associées.

Zéro concession sur la qualité de la fibre

Réaliser de belles économies sur ses factures télécoms n’implique pas nécessairement de faire des compromis. La preuve avec l’offre B.iG de Bouygues Telecom, compatible avec les meilleurs abonnements fibre de l’opérateur : la Bbox fit, la Bbox must et la Bbox ultym.

Habituellement disponible à 35,99 euros, la Bbox fit tombe à seulement 28,99 euros par mois avec l’offre B.iG. Pour ce tarif, cette offre promet jusqu’à 1 Gb/s de débits en téléchargement, 700 Mb/s en envoi et une connectivité Wi-Fi 6.

Les abonnements fibre proposés avec l’offre B.iG // Source : Bouygues Telecom

Avec la Bbox must, pour à peine 7 euros de plus par mois, soit 35,99 euros au lieu de 42,99 euros, Bouygues Telecom booste votre connexion (jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi). L’opérateur intègre aussi un décodeur TV 4K et vous permet d’accéder à un catalogue de 180 chaînes.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, Bouygues Telecom a aussi inclus dans son offre B.iG la Bbox ultym. Pour 44,99 euros par mois au lieu de 51,99 euros par mois, celle-ci comprend :

jusqu’à 8 Gb/s de débits descendants et 8 Gb/s de débits ascendants ;

une connectivité Wi-Fi 7 ;

un décodeur TV 4K HDR avec un bouquet de 180 chaînes ;

internet garanti même en cas de coupure de réseau ou de panne de la box, grâce à une clé 4G fournie à la souscription et alimentée sur demande en cas de besoin.

Plus de forfaits = plus d’économies

Grâce à l’offre B.iG de Bouygues Telecom, plus vous souscrivez de forfaits mobiles, plus l’opérateur réduit vos factures.

Des économies proportionnelles au nombre de lignes mobiles // Source : Bouygues Telecom

Voici les économies que vous pouvez alors engendrer chaque mois sur votre offre mobile, en plus des 7 euros de réduction appliqués automatiquement sur la fibre :

avec 1 forfait, la réduction est de 5 euros par mois ;

avec 2 forfaits, celle-ci monte à 16 euros par mois ;

de 3 à 10 forfaits, la remise atteint 10 euros par mois pour chaque ligne.

En complétant son abonnement fibre par trois forfaits mobiles par exemple, le gain est alors de 37 euros par mois, soit plus de 440 euros par an.

Pour engendrer encore plus d’économies et passer le cap des 3 forfaits mobiles, Bouygues Telecom vous permet d’en faire profiter votre famille, vos amis, et même vos collègues. Pour faciliter les démarches, l’opérateur a d’ailleurs pensé à l’option multi-RIB. Chacun peut ainsi régler directement ses propres factures.