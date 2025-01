L’offre fibre imbattable de Bouygues Telecom est encore là et elle va vous faire économiser beaucoup d’argent

Elle fait office d’ovni et personne n’a, pour le moment, réussi à s’aligner sur son tarif : l’offre Pure fibre de Bouygues Telecom est toujours disponible… Mais pour combien de temps encore ?

S’il reste encore des personnes passées à côté de cette information, sachez que la meilleure offre fibre disponible actuellement est chez Bouygues Telecom.

L’offre Pure fibre regroupe, en effet, le meilleur des deux mondes : un prix plancher de 23,99 euros par mois sans engagement qui permet d’atteindre un débit maximal de 8 Gb/s. Qui dit mieux ?

Il y a tout ce qu’il faut et rien en trop

Pour assurer un prix aussi réduit, Bouygues Telecom a opté pour une stratégie minimaliste. Comment ? En éliminant les services additionnels inclus habituellement dans les offres concurrentes. Exit le décodeur TV et la téléphonie fixe illimitée, l’essentiel est là : une connexion internet fibre très haut débit. Finalement, est-ce que vous utilisez encore le téléphone fixe de votre logement ?

Source : Bouygues Telecom

Si l’on résume ce que comprend l’offre Pure fibre de Bouygues Telecom, il y a peu de choses à retenir :

la fibre très haut débit avec une vitesse de connexion pouvant atteindre les 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi ¹ ;

une Bbox équipée du Wi-Fi 6E et la possibilité, en option, d’ajouter un répéteur pour capter internet dans toute la maison.

Et si la box TV est un élément non négociable dans le choix de votre opérateur internet, Bouygues Telecom peut vous fournir une box TV 4K pour six euros de plus par mois. Attention cependant, cette option n’est valable que pour les clients B&You disposant d’un forfait mobile.

Un forfait mobile qui résout tous vos problèmes

Et si vous n’êtes pas abonné B&You, là encore Bouygues Telecom a pensé à tout puisque son offre fibre peut se coupler à un forfait mobile à prix réduit.

De nombreux forfaits sont disponibles en plus du forfait 100 Go 5G. // Source : Bouygues Telecom

Pour un prix de 11,99 euros par mois sans engagement, vous pouvez profiter de :

100 Go de données en 5G en France métropolitaine ;

25 Go de données utilisables en Europe/DOM

les appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine et DOM ;

les appels et SMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine, Europe et DOM.

Pourquoi passer chez Bouygues Telecom ?

Si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que Bouygues Telecom déroule le tapis rouge à ses nouveaux abonnés.

D’abord, en simplifiant les démarches au maximum. En indiquant votre identifiant RIO (en composant le 31 79) lors de la souscription, Bouygues Telecom s’engage à résilier l’abonnement auprès de votre ancien opérateur.

L’installation de la fibre se fait simplement avec Bouygues Telecom. // Source : Midjourney.

Une fois l’offre souscrite, Bouygues Telecom se charge de vous raccorder à la fibre, qu’elle soit déjà installée ou non. Au moment de passer chez Bouygues Telecom, l’opérateur s’assure également de vous rembourser vos frais de résiliation sur votre box précédente.

Pour faciliter la prise en main de votre nouvelle box, Bouygues Telecom vous donne enfin accès pendant deux mois à son service d’assistance 24 h/24 et 7 jours sur 7 depuis l’application.

¹ : Mentions légales : Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi pour les clients éligibles avec option Débit + gratuite sur demande, sous réserve d’éligibilité et d’équipement compatible (avec module ou carte 10G) branché en filaire. Jusqu’à 2 Gb/s et 900 Mb/s pour les clients non-éligibles à cette option. Débits partagés entre équipements branchés en filaire (jusqu’à 1 Gb/s équipement en cas de boîtier de terminaison optique externe) et en WiFi. Déploiement en cours. Test d’éligibilité et conditions sur bouyguestelecom.fr.