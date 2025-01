Pure Fibre : aucun opérateur ne fait aussi bien que l’offre de Bouygues Telecom

Unique sur le marché à sa sortie, la proposition de Bouygues Telecom avec son offre Pure Fibre n’a toujours pas d’égal. C’est le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Si nous sommes habitués à toujours voir les mêmes offres fibre chez les opérateurs, personne encore ne s’est aligné sur la Pure Fibre de Bouygues Telecom.

Deux mois après son lancement, la Bbox Pure Fibre propose encore le meilleur rapport performances-prix du marché. Quel autre FAI propose des débits de téléchargement jusqu’à 8 Gb/s à 23,99 euros par mois ? Aucun.

Un petit prix grâce à de petits compromis

L’offre Bbox Pure Fibre ne ressemble à aucune autre. Personne encore ne propose une vitesse de connexion si élevée avec un prix aussi abordable. Pour atteindre ce rang, Bouygues Telecom concède également des compromis uniques. Ne cherchez pas le décodeur TV ou les appels téléphoniques fixe en illimité dans l’offre Pure Fibre. Ils n’y figurent pas pour tirer le prix vers le bas, et c’est tant mieux.

Source : B&You

Deux petits sacrifices qui permettent à la Bbox Pure Fibre d’afficher un prix de 23,99 euros par mois, sans engagement ni augmentation de prix après un an. Pour ce tarif, elle comprend :

une connexion fibre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi ¹ ;

une box compatible WiFi 6E, avec répéteur en option ;

et c’est tout, mais que faut-il de plus ?

Vous prendrez bien un peu de forfait mobile ?

L’abonnement box internet n’est pas la seule dépense qu’il est possible de diminuer en passant chez Bouygues Telecom. Le fournisseur d’accès à internet est aussi un opérateur mobile qui renouvelle fréquemment ses offres.

Les différents forfaits B&You // Source : Bouygues Telecom

En ce moment, vous pouvez ainsi obtenir un forfait mobile 5G de 100 Go à 10,99 euros seulement. Un forfait qui lui aussi va à l’essentiel, garanti sans engagement ni augmentation de prix après un an.

En combinant ce forfait et la Bbox Pure Fibre, une seule et unique facture mensuelle de 34,48 euros peut couvrir vos besoins en internet fibre et mobile. Il s’agit là de l’un des combos les plus attractifs du marché.

Forfait mobile et fibre internet : une souscription simplifiée

Souscrire à un forfait mobile et une offre fibre en même temps, c’est deux fois plus d’ennuis ? Pas depuis que la migration a été simplifiée. La seule chose à faire pour que la transition d’un opérateur à l’autre soit la plus fluide est de renseigner son identifiant RIO lors de la souscription.

Ce code que l’on obtient en composant le 31 79 permet deux choses. La première, c’est de conserver le même numéro de téléphone lors du transfert de ligne. La seconde, c’est la résiliation automatique auprès de l’ancien opérateur ou FAI. De cette façon, le consommateur n’a presque rien à faire.

¹ : Mentions légales : Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi pour les clients éligibles avec option Débit + gratuite sur demande, sous réserve d’éligibilité et d’équipement compatible (avec module ou carte 10G) branché en filaire. Jusqu’à 2 Gb/s et 900 Mb/s pour les clients non-éligibles à cette option. Débits partagés entre équipements branchés en filaire (jusqu’à 1 Gb/s équipement en cas de boîtier de terminaison optique externe) et en WiFi. Déploiement en cours. Test d’éligibilité et conditions sur bouyguestelecom.fr.