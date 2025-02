« Jusqu’à 440 € de remise sur les Samsung Galaxy S25 » : comment fonctionne la nouvelle offre Bouygues Telecom ?

Vous cherchez une bonne affaire pour acquérir l’un des nouveaux Samsung Galaxy S25 tout en réalisant des économies ? Vous la trouverez peut-être chez Bouygues Telecom.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est une habitude chez Bouygues Telecom. Dès lors que de nouveaux smartphones premium sont commercialisés, l’opérateur s’empresse de baisser leur prix. Les dernières victimes ? Toute la gamme de Samsung Galaxy S25.

En cumulant plusieurs offres promotionnelles, les nouveaux smartphones de Samsung profitent de remises pouvant atteindre les 440 euros lors de la souscription simultanée à un forfait 200 Go de Bouygues Telecom.

Quelles sont les promotions sur les Samsung Galaxy S25 chez Bouygues Telecom ?

Ce ne sont pas moins de trois offres promotionnelles qu’il est possible d’additionner lors de la commande d’un Samsung Galaxy S25 chez Bouygues Telecom.

La première est la plus simple, puisqu’il s’agit d’une remise immédiate de 50 euros qui s’applique automatiquement lors de la commande.

La deuxième, elle, vous permet de doubler la capacité de stockage sans surcoût. Par exemple, la version 512 Go du Samsung Galaxy S25 Ultra s’affiche au même prix que celle de 256 Go. Il en va de même pour les Galaxy S25 et S25+.

La dernière offre consiste en un bonus de reprise. Bouygues Telecom s’engage à vous verser une prime de 150 euros lorsque vous lui revendez un de vos anciens smartphones. Ce bonus s’ajoute à la valeur de reprise du téléphone, qui varie selon le modèle et son état.

Toutes ces offres sont disponibles dès lors que vous souscrivez au forfait 200 Go « avantages smartphone » de Bouygues Telecom.

Un forfait premium pour des smartphones haut de gamme

Pour accompagner votre futur Samsung Galaxy S25, Bouygues Telecom vous propose un forfait mobile à la hauteur de la fiche technique des derniers smartphones de Samsung.

Affiché à 30,99 euros la première année, puis 40,99 euros (engagement 24 mois), il comprend :

200 Go de données 5G à utiliser en France ;

dont 35 Go depuis l’Europe et 15 autres destinations internationales ;

une 2ᵉ carte SIM Internet pour un second appareil ;

appels et SMS illimités depuis la France et vers plus de 120 destinations ;

des avantages exclusifs : le prêt de smartphone en cas de panne ou vol, la reprise du téléphone à prix garanti, des facilités de paiement…

Samsung Galaxy S25 : une cuvée 2025 aboutie

La gamme Galaxy S de Samsung accueille parmi les meilleurs smartphones Android, et la mouture 2025 ne fait pas exception à la règle.

Cette année, Samsung a choisi un processeur Qualcomm pour équiper ses nouveaux téléphones : le Snapdragon 8 Elite. Une excellente nouvelle, puisque cette puce garantit non seulement des performances de haut vol, mais également une excellente dissipation thermique.

L’intégration de Galaxy AI est aussi plus aboutie que sur la génération précédente. Tous les outils sont parfaitement intégrés, et sont accessibles en quelques clics dès que c’est pertinent. Et c’est notamment sur la partie photo que l’intelligence artificielle s’exprime le mieux. Vous pouvez effacer des éléments non désirés d’une photo, changer le ciel ou générer des images en deux temps, trois mouvements.

Enfin, Samsung assure que ses nouveaux smartphones profiteront de sept années de mises à jour majeures. Acheter un Samsung Galaxy S25, c’est donc la garantie d’avoir un smartphone toujours au goût du jour, même après plusieurs années d’utilisation.