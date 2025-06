Un forfait mobile 200 Go à moins de 1 euro ? B&You plie le game

B&You vient de donner un gigantesque coup de pied dans la fourmilière en faisant baisser le prix de son forfait 200 Go sous la barre symbolique des 1 euro en l’associant à la meilleure offre fibre du moment.

Si vous envisagiez déjà de changer d’offre mobile dans les jours ou mois qui viennent, et même si ce n’était pas le cas à vrai dire, le moment est venu. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bouygues Telecom vient de dévoiler l’une des offres les plus intéressantes de ces dernières années. L’opérateur, via B&You, propose en effet son plus gros forfait à son prix le plus bas jamais vu : moins de 1 euro.

En ce moment, vous pouvez en effet obtenir le forfait B&You 200 Go, qui inclut la 5G et sans engagement, au tarif hallucinant de 0,99 euro pendant les 12 prochains mois.

Seule condition pour profiter de ce tarif, souscrire en même temps une offre Pure Fibre chez l’opérateur. Une offre qui, pour rappel, se classe parmi les meilleures (elle aussi) actuellement disponible sur le marché.

Pourquoi choisir le forfait B&You 200 Go ?

Faut-il vraiment détailler l’intérêt d’un forfait 200 Go, avec la 5G et sans engagement à 0,99 euro par mois ? Actuellement, il s’agit de l’offre la plus intéressante du marché pour ce qui est du rapport performance prix, et il n’y a aucune raison de ne pas se laisser séduire par la proposition de Bouygues Telecom.

De manière plus terre à terre, 200 Go de data par moi constitue un joli pécule qui permet d’éviter de restreindre ses usages. Que ce soit pour regarder des vidéos sur YouTube, Twitch, ou toute autre plateforme de streaming, scroller des heures durant sur TikTok ou Instagram, ou plus simplement, de consulter ses mails et sites préférés lorsque l’on en a besoin : 200 Go est très largement suffisant.

Pour ne rien gâcher, sur ces 200 Go, 30 peuvent être utilisés en itinérance durant vos escapades en Europe ou dans les DOM, ce qui est toujours pratique lorsque l’on voyage, pour le plaisir comme le boulot.

B&You 200 Go // Source : Bouygues Telecom

Sachez enfin que le B&You 200 Go peut aussi compter sur toute la panoplie du parfait petit forfait. Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi vers et depuis l’Europe et les DOM, réseau de qualité incluant la 5G de Bouygues Telecom (13 998 sites en France, dont 8 700 sites 3500 MHz) : le service proposé est complet et de qualité.

Habituellement proposé à 9,99 euros par mois, le forfait B&You 200 Go bénéficie actuellement d’une offre assez impressionnante qui permet de réduire son prix de 9 euros par mois, le faisant tomber à 0,99 euro seulement. Un prix jamais vu pour un forfait mobile avec autant de data.

Attention toutefois, ce tarif n’est valable qu’un an, le forfait reprenant son tarif habituel (9,99 euros) une fois les 12 mois révolus. Le B&You 200 Go étant un forfait sans engagement, vous pourrez toutefois le résilier quand bon vous semble si vous souhaitez esquiver l’augmentation de tarif.

Pour obtenir cette réduction, une seule condition : souscrire un abonnement B&You Pure Fibre. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez souscrire aux deux offres conjointement afin de bénéficier immédiatement de la promotion sur votre abonnement mobile et vous faciliter la vie.

B&You 200 Go // Source : Bouygues Telecom

Pour rappel, l’offre B&You Pure Fibre est un abonnement internet qui va à l’essentiel. Ici, pas de box TV qui fait augmenter la facture, mais une fibre ultra-rapide qui propose un débit pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement. Une box compatible WiFi 7 vient compléter le tout pour 23,99 euros par mois.

Si l’on fait le calcul, en optant pour le combo B&You 200 Go et Pure Fibre, vous obtenez un abonnement mobile 5G et un abonnement fibre pour moins de 25 euros par mois. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Bouygues vous offre en ce moment les frais de mise en service de votre ligne internet !

Quels sont les avantages d’un forfait B&You ?

Un forfait intéressant. Un prix qu’il l’est tout autant. Y a-t-il d’autres raisons d’opter pour un forfait B&You ? La réponse est évidemment oui. Pour commencer, l’opérateur vous propose, grâce à l’option eSIM (et à condition d’avoir un téléphone compatible), de profiter de votre forfait dès la souscription. Pas besoin d’attendre la livraison d’une SIM physique : tous vos services sont accessibles instantanément.

Un souci ? Une question ? Un petit tour sur l’application Bouygues Telecom pour accéder à une assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Quel que soit votre problème, vous trouverez une solution pour vous sortir de la panade en toute simplicité.

Dernier avantage : la tranquillité d’esprit. Si changer de forfait et d’opérateur a longtemps été un calvaire, le processus est maintenant d’une simplicité enfantine. Au moment de la souscription, il vous suffit d’opter pour la conservation du numéro et de fournir votre RIO (après l’avoir obtenu au 3179) pour laisser Bouygues Telecom prendre en charge l’intégralité des formalités, résiliation de votre ancien forfait compris.