Free Mobile plie face à la tempête concurrentielle : un forfait pas cher voit le jour

Un forfait 150 Go à moins de 9€ ? Pas le choix, Free Mobile muscle son jeu avec une nouvelle offre Série Free.

Free Mobile ne lâche rien ! Alors qu’on pensait que l’opérateur allait se contenter de ses offres déjà compétitives, il revient avec une version dopée de son forfait Série Free : 150 Go de données mobiles pour seulement 8,99 € par mois. Cela inclut même la 5G ! Mais pourquoi ce revirement alors que Free jurait de ne pas toucher à ses prix ? Free n’a pas le choix.

Une réponse à la guerre des prix

Le marché de la téléphonie mobile, c’est une partie de poker : tout le monde surveille les autres, et il faut savoir bluffer au bon moment. Ces derniers mois, Sosh, B&You et Red by SFR ont mis la barre haute avec des forfaits à 200 Go pour 9,99€/mois.

Free, fidèle à sa réputation de trublion, ne pouvait pas rester les bras croisés. Résultat ? Une offre à 150 Go, soit 30 Go de plus que la version précédente du Série Free lancée fin mars, mais toujours au même prix de 8,99 € par mois. C’est 1 € de moins que les concurrents, mais attention, cette offre n’est valable que pendant un an.

Les petits plus qui font la différence

Ce forfait Série Free ne se contente pas de proposer un gros volume de données. Il embarque aussi des avantages sympas : 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM (parfait pour les vacances ou les déplacements), ainsi que l’accès à Oqee TV, l’application de Free pour regarder la télé sur votre smartphone ou tablette.

Mais il y a un petit problème et il faut le savoir : cette offre est temporaire. Elle dure un an, et après, vous basculez automatiquement sur le forfait Free classique à 19,99 €/mois, qui propose 350 Go et quelques avantages en plus. C’est toujours une bonne affaire, mais si vous préférez rester sur un budget serré, il faudra peut-être envisager de résilier ou de chercher une autre promo à ce moment-là. Autre précision : cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Si vous êtes déjà client Free avec un ancien forfait Série Free, pas de changement pour vous, vous gardez votre formule actuelle.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

