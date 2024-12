Free mobile fait encore mieux que pour le Black Friday avec son forfait 5G Série Free

C’est chez Free que l’on trouve actuellement le forfait mobile 5G proposant l’un des meilleurs rapports Go-prix du moment. En effet, avec sa SĂ©rie Free, on a droit Ă 140 Go de 4G ou de 5G pour 8,99 euros par mois.

Durant le dernier Black Friday, Free proposait un forfait mobile 4G ou mĂȘme 5G (une option sans surcoĂ»t !) de 130 Go pour moins de 9 euros par mois. Mais comme cet opĂ©rateur ne rĂ©serve pas ses forfaits trĂšs gĂ©nĂ©reux et pas chers aux grosses pĂ©riodes de promotions, sa SĂ©rie Free est actuellement dotĂ©e d’une enveloppe de 140 Go de donnĂ©es, mais toujours Ă moins de 9 euros par mois. On gagne donc 10 Go de 4G ou de 5G, sans payer plus.

Que propose ce forfait SĂ©rie Free ?

140 Go de 4G ou de 5G en France métropolitaine

25 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

En bonus : l’application TV OQEE gratuite

Actuellement, la SĂ©rie Free 140 Go, en 4G ou en 5G est proposĂ©e Ă 8,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, c’est le forfait Free 5G de 350 Go Ă 19,99 euros par mois (ou 9,99 euros par mois pour les abonnĂ©s Freebox Pop) qui prendra sa place automatiquement. Ces deux forfaits sont Ă©videmment sans engagement.

Des donnĂ©es Ă n’en plus finir

Dans cette SĂ©rie Free, on trouve donc une enveloppe de 140 Go de donnĂ©es 4G, ou mĂȘme 5G, le choix appartient ici Ă l’utilisateur, et ce dernier ne paiera pas de supplĂ©ment pour cette option. En effet, en septembre dernier, Free a dĂ©cidĂ© proposer la 5G sans surcoĂ»t aux clients de sa SĂ©rie Free. Si vous ĂȘtes situĂ© dans une zone couverte en 5G, et que votre smartphone est compatible, on vous conseille donc de sĂ©lectionner cette option pour profiter de dĂ©bits rapides et d’une latence vraiment faible.

Ce forfait de 140 Go vous permet avant tout de scroller pendant de longues heures sur vos rĂ©seaux sociaux, de regarder plusieurs Ă©pisodes de sĂ©rie en streaming Ă la suite ou mĂȘme des films, de jouer en ligne ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils. Et ce, sans vous retrouver Ă court de Go dĂšs le 5 du mois. Notez tout de mĂȘme que si l’enveloppe est Ă©puisĂ©e avant la fin du mois, le dĂ©bit sera rĂ©duit au-delĂ de ces 140 Go. Par ailleurs, si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, vous aurez aussi droit Ă 25 Go de 4G Ă utiliser sur place ; c’est tout Ă fait confortable pour avoir accĂšs Ă Internet de façon ponctuelle.

Toujours une bonne couverture réseau

La SĂ©rie Free comprend Ă©galement les appels illimitĂ©s vers les mobiles et fixes en France mĂ©tropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), de mĂȘme que les SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine et les SMS illimitĂ©s vers les DOM. Les appels, SMS et MMS depuis l’Europe et les DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France mĂ©tropolitaine sont aussi illimitĂ©s. À l’issue des 12 mois, le forfait Free qui prend le relais propose notamment, depuis la France mĂ©tropolitaine, les appels illimitĂ©s vers les mobiles et fixes de France mĂ©tropolitaine, mais aussi les mobiles des États-Unis, du Canada et les fixes de 100 destinations.

CĂŽtĂ© couverture rĂ©seau, selon l’Arcep, Free Mobile couvre aujourd’hui 99 % de la population ainsi que 92 % du territoire en 3G et en 4G. En 5G, Free rattrape peu Ă peu ses concurrents et possĂšde pas moins de 6 569 sites 3,5 GHz, toujours d’aprĂšs l’ARCEP. Enfin, la SĂ©rie Free comporte aussi l’application TV OQEE de Free, qui est gratuite pour tous les abonnĂ©s, et qui permet notamment d’accĂ©der Ă plus de 580 chaĂźnes TV en direct et de visionner des programmes en replay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre avis complet sur les offres mobiles de Free.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple dĂ©coupe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le rĂ©cupĂ©rer ici) et le fournir à votre nouvel opĂ©rateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transfĂ©rer votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opĂ©rateur se fera ainsi sans coupure.

